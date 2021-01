Quand la nouvelle confidentialité iOS 14 arrive (et comment cela fonctionne) qui effraie Facebook

Avec l’arrivée de iOS 14 Les iPhones sont devenus encore plus respectueux de la intimité des utilisateurs que par le passé, mais l’une des mises à jour les plus importantes de ce point de vue arrive sur les téléphones dans quelques semaines et inquiète des entreprises comme Facebook, qui gagnent quotidiennement de l’argent en utilisant les données de leurs utilisateurs à des fins publicitaires. Anticiper c’était la maison de Cupertino, la mettre enfin au calendrier pour ce printemps une série de changements promis en juin de l’année dernière.

Les nouvelles à venir sont celles qu’Apple affiche depuis longtemps sur la page Web qui résume les fonctionnalités d’iOS 14, sous la rubrique Plus contrôle et transparence sur le suivi des applications. La description indique uniquement que sur les téléphones « les développeurs d’applications doivent avoir votre autorisation avant de pouvoir surveiller vos activités » et que « à tout moment, vous pouvez vérifier les applications que vous avez déjà autorisées et révoquer les autorisations des paramètres », en faisant référence au début de 2021, le arrivée de la mise à jour qui rendra tout cela possible. De plus amples informations à ce sujet ont été discutées sans surprise aujourd’hui, à l’occasion de la Journée européenne de la protection des données personnelles.

Au cœur de la mise à jour se trouve une fonctionnalité utilisée par de nombreuses applications à des fins publicitaires, à savoir le suivi des utilisateurs. Ce système permet aux entreprises actives dans le domaine de la publicité de construire un profil détaillé de ceux qui utilisent une application qui s’appuie sur leurs services, avec la possibilité de suivre les activités des gens d’une plateforme à l’autre. D’une part, leidentifiant unique associé aux utilisateurs de ces technologies ne permet pas, à elle seule, de retracer leur véritable identité; d’autre part, pouvoir tracer des activités telles que les mouvements, les likes, les pages suivies, les groupes fréquentés, les vidéos populaires, les achats effectués et les sites favoris vers un seul code vous permet de tracer un identikit assez précis de n’importe qui – surtout si ces données collectées les paquets sont croisés entre eux.

Aujourd’hui, il est apparu que la future mise à jour d’iOS 14 arrive ce printemps, et que désactivera cette fonctionnalité par défaut dans toutes les applications. Les utilisateurs peuvent toujours choisir de participer au suivi et de le faire avec toutes les applications ou en décidant pour chaque logiciel et activité individuels; pour ce faire, cependant, ils devront accepter les demandes explicites des développeurs, et les autorisations peuvent être révoquées à tout moment dans les paramètres du téléphone.

Il ne fait aucun doute que les développeurs impliqués demanderont ces autorisations. De nombreuses petites applications et grandes plates-formes qui s’offrent gratuitement gagnent de l’argent en vendant de la publicité aux annonceurs et, pour ce faire, utilisent des systèmes tels que le suivi pour garantir les utilisateurs voient des annonces pertinentes. Il n’est donc pas étonnant que le groupe soit parmi les entreprises les plus agacées par la nouvelle confidentialité d’iOS Facebook, qui gagne des milliards grâce aux ventes publicitaires. Ces dernières semaines, l’empire de Mark Zuckerberg a lancé un ‘offensive sans précédent contre la prochaine mise à jour iOS – occuper des pages de journaux accusant Apple d’essayer de couper les ailes de petits marchands qui comptent sur des publicités Facebook personnalisées pour survivre.

