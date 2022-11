Quand la mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 sera-t-elle publiée ?

La mise à jour nouvelle génération de »The Witcher 3: Chasse sauvage » vient de révéler une date de première. Le développeur CD Projet Rouge a publié un message sur le compte Twitter officiel » The Witcher », confirmant que la nouvelle amélioration graphique arrivera le 14 décembre.

Les joueurs qui ont déjà »The Witcher 3 : Wild Hunt » pourront télécharger la mise à jour entièrement gratuitement, et les nouveaux achats du jeu à partir du 14 décembre auront déjà la mise à jour optimisée et améliorée pour les consoles de nouvelle génération.

En avril 2022, CD Projekt Red a confirmé que la mise à jour de » The Witcher 3 » serait retardée indéfiniment, la mise à jour du jeu et » Cyberpunk 2077 » arrivant au cours du premier trimestre 2022. Après cela, de nombreuses rumeurs ont suggéré que le jeu arriverait plus tard cette année, tandis que d’autres pensaient qu’il ne sortirait jamais.

« En ce qui concerne la sortie de la prochaine génération de Witcher 3, il y a un commentaire que je voulais faire. Il y a eu de nombreux indices que nous allons le sortir en juin de l’année prochaine. Ce n’est pas du tout le cas « , a déclaré un représentant de la société de développement Witcher 3., confirmant que la mise à jour sortait cette année.

Peu d’informations ont été données sur le projet par la suite, ce qui a amené certains fans à spéculer sur le fait qu’il pourrait encore être repoussé à 2023 malgré que CD Projekt ait confirmé qu’il sortirait en 2022. Des rumeurs ont fait surface en octobre selon lesquelles la » mise à jour » The Witcher 3 » devait sortir le 9 décembre après qu’un détaillant de jeux britannique ait publié une image de ses précommandes.

Après une longue attente, il semble que les joueurs pourront essayer la nouvelle mise à jour de »The Witcher 3: Wild Hunt », un jeu sorti pour la première fois en 2015. Actuellement, le titre est disponible pour PlayStation 5, Xbox Series X | S et Microsoft Windows, des appareils qui pourront télécharger la mise à jour gratuite de nouvelle génération le 14 décembre.