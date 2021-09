Quand la deuxième saison de The Squid Game débute-t-elle?

Netflix

La série Netflix continue de figurer parmi les contenus les plus regardés au monde et les fans veulent en voir plus. A quand la deuxième saison ?

Séries © NetflixQuand la deuxième saison de The Squid Game débute-t-elle?

Le jeu du calmar est devenu le dernier phénomène international de service de streaming Netflix, après sa première le 17 septembre. C’est une agréable surprise pour la plateforme, puisqu’un événement similaire n’a pas été vu depuis Le vol d’argent, qui est déjà en voie d’achèvement, et Sombre, qui a culminé en 2020. Son succès est en vue, alors la saison deux serait une réponse positive pour les fans.

Le programme a été créé et dirigé par Hwang Dong-hyuk, qui a avoué que le scénario avait commencé à être écrit en 2008, il y a donc plus de douze ans de préparation à sa sortie. Le projet a pris plus de temps que prévu pour deux raisons : le manque de fonds pour le budget et le choix des acteurs. Finalement, en 2018, streaming a accepté de réaliser son idée et aujourd’hui, il est reconnu.

Résumé officiel de Le jeu du calmar: « Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui sortira vainqueur et quel est l’intérêt du jeu ? ».

Alice aux confins, Bataille royale et Comme Dieu le fera étaient quelques-unes des bandes dessinées japonaises dans lesquelles Hwang Dong-hyuk a été inspiré pour commencer le scénario de sa fiction. De plus, il était basé sur des jeux d’enfants traditionnels en Corée du Sud, utilisant des symboles intéressants, qui ont une signification : « Je pensais que le jeu était une métaphore parfaite pour notre société hautement compétitive. », il a dit L’accro du cinéma.

+ Quand la deuxième saison de The Squid Game est-elle diffusée ?

Pour le moment Netflix n’a rien rapporté sur une deuxième saison de Le jeu du calmar, puisqu’ils mettent 28 jours pour observer les chiffres d’audience et là ils annonceront s’il y aura ou non une suite. Voyant qu’elle reste la série la plus regardée en streaming dans le monde, les nouveaux épisodes pourraient arriver prochainement..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂