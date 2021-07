Quand la deuxième saison de la série Loki est-elle diffusée sur Disney + ?

le Univers cinématographique Marvel est entré dans une nouvelle étape qui assure plus de divertissement à ses millions de fans à travers le monde. Avec la série de Loki et sa fin, dont nous vous avons déjà expliqué tout ce qui s’est passé, a ouvert les portes à de nouveaux projets, mais la scène post-crédits nous a révélé qu’elle aura enfin une deuxième saison. Quand sera-t-il disponible sur le service de streaming Disney+?

Il s’agit de le premier renouvellement du MCU pour sa série, car WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver ils se sont terminés par une seule tranche d’épisodes. Ce qui est certain, c’est que l’avenir des personnages qui composent ces émissions sera dans les prochains films, avec Wanda Maximoff transformée en Scarlet Witch et Sam Wilson prenant le rôle du nouveau Captain America.

Il est clair que le Dieu de la tromperie est l’un des personnages préférés des fans, et le MCU elle ne pouvait pas se débarrasser de lui si facilement. Beaucoup moins penser à ce que le multivers sera plus présent que jamais dans la franchise, vous aurez donc la possibilité d’être dans n’importe quel secteur, et être dans une nouvelle chronologie pourrait construire une nouvelle histoire, bien qu’on imagine que Kevin Feige et l’entreprise auront un as dans leur manche pour leur avenir.

Après Sylvie assassiné Kang ou alors « Celui qui reste » ramifié la chronologie et nous voyons que l’anti-héros tombe dans la Temporal Variation Authority, où il retrouve Mobius et Hunter B-15. Là, il essaie d’avertir de la guerre multiversale qui se déchaîne, mais personne ne le reconnaît, et bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur le deuxième opus, nous pensons qu’il se concentrera sur sa personnalité dans un nouveau monde.







+ Quand la deuxième saison de Loki est-elle diffusée ?

Les événements du sixième chapitre de l’émission seront directement liés à la suite de Docteur étrange, le spectacle d’animation Et qu’est-ce qui se passerait si …? Oui Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Pour ce que nous devons d’abord savoir ce qui se passera dans ces projets. Les premières rumeurs indiquent que le tournage des nouveaux épisodes débutera en janvier 2022 et La saison 2 devrait sortir en 2023, rejoignant le spin-off de Oeil de faucon, Guerres d’armures Oui Coeur de pierre.

