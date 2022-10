Quand la deuxième saison de « House of the Dragon » sera-t-elle diffusée ?

Avec la fin de « La Maison du Dragon » Une énorme question restait avec ce qui s’en venait pour l’histoire et le personnage de Rhaenyra, car Il a montré un regard plus déterminé que jamais et plein de colère, de douleur et de bien d’autres sentimentsamenant le téléspectateur à vouloir voir une deuxième saison dès que possible.

Cependant, ce qui reste également une question est la date à laquelle une nouvelle saison arrivera sur les écrans de HBO. Bien que les fans soient fous de voir comment l’histoire se poursuit, le temps d’attente ne serait pas court et il faudra arrêter de se ronger les ongles et attendre de la meilleure des manières, même si cela risque d’être impossible.

Savoir quand de nouveaux chapitres de « House of the Dragon » arriveront revient, pour l’instant, à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais peu à peu certaines lumières se font connaître à ce sujet, que nous détaillerons dans cet article.

Rhaenyra Targaryen sera prête pour la guerre après la mort de son fils dans l’épisode 10 de la première saison de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUAND LA DEUXIÈME SAISON DE « MAISON DU DRAGON » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

Avant tout cela, il faut préciser qu’il n’y a pas de date confirmée pour la première de « Maison du Dragon 2”, donc, en d’autres termes, ce sont toutes des estimations, même si cette fois c’est très officiel, même si nous devrons attendre un peu plus longtemps pour en être certains.

Dans une interview avec Vulture, Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO et HBO MAX, a été interrogé sur « House of the Dragon » et, évidemment, la question s’est posée concernant une date possible pour la première de la deuxième saison, de sorte qu’il a donné plus que des indices à ses fans.

Tout d’abord, le responsable a mentionné que la série ne sera en aucun cas diffusée en 2023, il y a donc une grande possibilité que ce soit l’année suivante.

« Ne vous y attendez pas en 2023, mais je pense en 2024. Nous ne voulons pas donner de date et ensuite la déplacer. »explique Bloys.

QUAND L’ENREGISTREMENT DE « HOUSE OF THE DRAGON 2 » COMMENCE-T-IL ?

On sait que les scripts de la deuxième saison de la série sont en cours d’élaboration, mais jusqu’à présent, aucune date n’a été fixée pour le début du tournage.

Ce qu’on peut en dire, c’est que tout le travail préalable au début des enregistrements avance le plus vite possible dans le but que les comédiens commencent à enregistrer dans les premiers mois de 2023.