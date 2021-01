Quand la deuxième saison de Destiny: The Winx Saga débute sur Netflix

Le service de streaming Netflix première le vendredi 22 janvier ‘Destiny: La saga Winx’, une version live-action du programme d’animation ‘The Winx Club’ créé par Rai Fiction et Nickelodeon en 2004. Pour le moment les critiques de la presse ne l’ont pas accompagné, mais les spectateurs étaient satisfaits de ce qui a été livré, malgré quelques plaintes pour ne pas ressembler autant à la série originale.

En plus des commentaires pour ne pas s’assimiler au programme italien, il y avait aussi des messages négatifs dus à l’absence de Tecna et Flora, qui ont obligé les responsables à sortir pour donner des explications: Flora a été remplacé par Terra, votre cousin, pendant que Tecna était le personnage sacrifié, car les écrivains ne voulaient que cinq fées et non six, mais ils estiment que les deux peuvent revenir.

De quoi s’agit-il?: « Destiny: La saga Winx raconte le passage à l’âge adulte de cinq élèves fées d’Alfea, une école d’un autre monde. Là, ils doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, ainsi qu’à gérer les amours, les rivalités et les monstres qui menacent de les détruire », est le synopsis officiel des six premiers épisodes.







Le tournage de cette série fantastique, mystère et aventure a débuté en septembre 2019 et s’est terminé en avril 2020. Son casting est composé de: Abigail Cowen (Floraison), Précieux Mustapha (Aisha), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha applebaum (Muse), Danny Griffin (Ciel), Freddie throp (Déchiré), Sadie Soverall (Beatrix) et Sel d’Eliot (Terra), entre autres.

+ Quand a lieu la deuxième saison de Destiny: The Winx Saga?

Pour le moment, il n’y a aucune information sur une date de première exacte pour la saison 2, mais ce que tu sais qu’il y aura une deuxième saison, puisqu’ils l’ont confirmé en juin de l’année dernière, les fans devront donc attendre une annonce officielle, car il y aura plus de «La saga Winx» dans Netflix.