Quand la dernière saison de Keeping Up With the Kardashians sortira

L’émission de téléréalité la plus scandaleuse de la télévision mondiale prendra fin. L’incroyable famille Kardashian présentera sa dernière saison sur E!. Nous vous disons quand les nouveaux épisodes de la série sortent.

La célèbre famille a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, disant au revoir à ses fans à l’avance et confirmant la date de première du dernier volet de l’émission après 14 ans de diffusion.

Keeping Up With The Kardashians a fait ses débuts en 2007 et a suivi la famille Kardshians dans leurs moments les plus intimes, de leur travail à leurs amours, grossesses, combats et réconciliations.

« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et plusieurs programmes dérivés, nous avons décidé en famille de mettre fin à ce voyage spécial. Nous sommes plus que reconnaissants à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés au fil des années, dans les bons moments et mauvais moments « , la famille a déclaré dans une déclaration spéciale.

En outre, la station a également présenté quelques mots d’adieu: « Avec vous tous, nous avons apprécié de suivre les moments intimes que la famille a partagés avec tant d’audace en nous laissant entrer dans leur vie quotidienne. »

À quand remonte la dernière saison de L’Incroyable famille Kardashian?

De nouveaux épisodes arriveront à l’écran de E! le 18 mars 2021.