Quand la «dépendance aux mots croisés» était un problème de société: l’histoire de l’un des cas les plus drôles de panique morale

À une époque où l’héroïne et la cocaïne avaient cours légal, les militants, les journalistes et les législateurs ont décidé que le vraiment inquiétant, ce qui détruisait vraiment la civilisation occidentale c’était les mots croisés. Oui, comme ça en a l’air: des mots croisés.

Merci à Jose César Perales, l’un des principaux experts en neurosciences de la toxicomanie dans le pays, est arrivé à ce qui allait devenir mon cas préféré de « panique morale »: mouvements contre les loisirs de la presse.

« Mon fils ne quitte pas la maison, il veut juste résoudre des mots croisés »

Archive des pessimistes

Bien que je devrais chercher la monumentale « Verbalia » de Màrius Serra pour le confirmer, la sagesse populaire nous dit que l’évolution du carré magique que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Le puzzle de mots croisés a été inventé en 1913 par le journaliste d’origine anglaise Arthur Wynne, tout en travaillant dans le supplément «Fun» du journal «New York World».

Le succès du passe-temps a été spectaculaire et tout au long de la décennie, des journaux du monde entier l’ont incorporé dans leurs pages. En 1922, des bandes dessinées sur des personnes faisant des mots croisés circulaient, et en 1924, la bibliothèque de New York affirmait que « la dernière mode qui a frappé les bibliothèques est les mots croisés », se plaignant amèrement que « les fanatiques de puzzle » monopolisaient « les dictionnaires et les encyclopédies en fuite lecteurs et étudiants qui ont besoin de ces livres dans leur travail quotidien. «

Ce rapport de bibliothécaire n’était pas quelque chose d’isolé. En fait, en 1924, les voix d’alarme contre la menace posée par les mots croisés sont devenues de plus en plus populaires. Cette année, selon le Harrisburg Telegraph, « Les professeurs de l’Université du Michigan avaient interdit les mots croisés dans leurs classes. »

Inquiet de la fièvre des mots croisés, le Kingsport Times-News, un journal du Tennessee, dénoncé que « si les législateurs ont acquis cette habitude, comme ils l’ont probablement fait, il est difficile de voir comment ils trouveront le temps de légiférer » et ils ont déploré que « L’opposition à la dépendance aux mots croisés n’avait pas encore été organisée », bien qu’ils soient convaincus qu’elle le ferait bientôt. Après tout, jusqu’à présent, il n’avait fait que «s’immiscer dans des affaires relativement insignifiantes», mais à mesure que la dépendance augmentait, les problèmes augmentaient.

Je n’ai pas de doute, comme Perales l’a lui-même souligné, que l’opposition aux mots croisés n’était rien de plus qu’un «passe-temps» dans ces merveilleuses années 1920 qui ont explosé après le crash du 29. C’est-à-dire, au grand dam du chroniqueur de Kingsport Times-News, ce mouvement anti-puzzle n’a-t-il pas été jamais organisé (ou transformé en lobby). Cependant, c’est un exemple paradigmatique de ce qu’est la panique morale; c’est-à-dire, « une réaction d’un groupe de personnes basée sur la perception fausse ou exagérée de certains comportements culturels« .

C’est quelque chose que nous avons vu à maintes reprises avec les jeux vidéo et qui est devenu un mythe urbain. Mais c’est à ce moment-là que nous le voyons dans des choses comme les mots croisés (ou dans les dizaines d’exemples de ce « fichier de technophobie », qui est ‘Archive des pessimistes‘) quand se rend particulièrement évident. Il est bon de se souvenir de temps en temps.

Photo | Bannon Morrissy