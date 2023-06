Quand Kisses, Kitty saison 2 est-elle diffusée sur Netflix ?

pop mart Hello Kitty Food Town Series Figurine articulée de 6,3 cm - Cadeau de qualité supérieure pour femme - Boîte aveugle préférée des fans

Chaque boîte est aléatoire. Chaque série a l'édition cachée. La chance d'obtenir une édition cachée est d'environ 1 dans 144 boîtes aveugles, donc si vous le recevez, vous êtes très chanceux Ils sont si rares. POP MART dont le slogan et l'objectif sont « To Light up Passion and Bring Joy », a établi une plate-forme d'opérations intégrées couvrant toute la chaîne industrielle des jouets de designer, ce qui permet aux designers de se concentrer uniquement sur leur art. L'entreprise POP MART se concentre sur le développement mondial des artistes, l'opération IP, l'accès aux consommateurs, la promotion de la ture pop toy et l'investissement dans les entreprises liées à l'industrie. ART Toy Designer Toys, également appelés « Art Toys », sont des objets de collection créés par des artistes, généralement en édition très limitée. Toys Taille : chaque figurine kawaii mesure entre 2,36 et 42 EU (6 cm à 10 cm). Nous mesurons la taille manuellement. De légères différences sont considérées comme normales. . Matériau non toxique, sans danger et inodore. Matériau en PVC/ABS/papier. Les couleurs des personnages de la boîte pour adultes sont vives et ne se décolorent pas facilement. La surface est lisse et de haute qualité. Cadeau parfait pour les femmes ou les hommes : une boîte de jouets parfaite pour les anniversaires, Noël, Halloween, la Saint-Valentin et plus encore Les figurines sont compactes et pratiques, ce qui en fait les décorations de bureau parfaites