Quand Jungle Cruise sera-t-il gratuit pour les abonnés Disney+ ?

Le public pourra rejoindre Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt dans Croisière dans la jungle de la sécurité de leur propre foyer bientôt, et gratuitement (moins l’abonnement), avec la sortie Disney qui devrait maintenant sortir sur Disney + le 12 novembre. Le film est sorti en juillet, dans les cinémas et dans Disney + Premier Access simultanément, mais il ne Il ne faudra pas longtemps avant que tous les abonnés puissent visiter, ou peut-être même revoir, le film d’aventure fantastique.

Inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland, Disney’s Croisière dans la jungle est une descente de l’Amazone remplie d’aventures et de sensations fortes avec le skipper fou Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila, son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine.

Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus élevés pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu. Jaume Collet-Serra bouvillons Croisière dans la jungle, qui met en vedette Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez et Jack Whitehall, avec Jesse Plemons et Paul Giamatti.

Le film devait initialement sortir en 2019, avant d’être déplacé en 2020. Croisière dans la jungle a ensuite été à nouveau reporté au milieu de la situation mondiale actuelle et de la lassitude face aux sorties en salles. Cela a conduit Disney à annoncer que le film sortirait à la place simultanément dans les salles et sur Disney + avec Premier Access. Malgré tout le drame, Croisière dans la jungle a connu un grand succès financier, engrangeant plus de 204 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le dixième film le plus rentable de 2021 et en récoltant 30 millions de dollars des ventes mondiales de Disney + Premier lors de son week-end d’ouverture.

Malgré les avis mitigés des critiques, Croisière dans la jungle est également sur le point de lancer une nouvelle franchise pour Disney, avec des discussions sur une suite qui se déroulera rapidement après la sortie du film. Il est maintenant confirmé que Croisière dans la jungle 2 va en effet mettre les voiles, Johnson et Blunt étant tous deux prêts à reprendre leurs rôles. Michael Green développe actuellement le scénario, avec Jaume Collet-Serra qui devrait revenir en tant que réalisateur.

« Em & I vous offrirons un verre pour célébrer notre suite officielle de JUNGLE CRUISE SEQUEL », a déclaré Johnson sur les réseaux sociaux à propos de la nouvelle d’une suite. « MERCI à VOUS et à vos familles du monde entier d’avoir découvert et aimé notre film ~ dans les salles de cinéma et dans vos salons. Et un ÉNORME MAHALO d’avoir fait franchir à JUNGLE CRUISE la barre des 100 millions de dollars au box-office américain. JUNGLE CRUISE n’est que le 4ème film de 2021 pour atteindre cette étape importante. Ce n’est pas une réalisation facile ces jours-ci, alors merci beaucoup les gars. Mettons cette suite sur la route… Jaume Collet-Serra revient à la réalisation. Michael Green revient à écrire. Et j’arrive à accompagnez-vous en tant qu’acolyte d’Emily Blunt. #JungleCruise #AdventureOfALifetime. «

Croisière dans la jungle sera disponible gratuitement pour les abonnés Disney+ à partir du 12 novembre. Cette date, connue sous le nom de Disney+ Day cette année, comprendra également la première en streaming de Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

