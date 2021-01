« Quand je mourrai, emmène-moi dans les étoiles »: la liste des personnes « enterrées » dans l’espace ne cesse de s’allonger (et elle le fera encore plus à l’avenir)

Jusqu’à il y a quelques semaines, très peu de gens savaient que les cendres de james doohan, connu pour avoir joué à Montgomery Scott ‘Scotty’, l’ingénieur en chef de la Entreprise, dans la série originale ‘Star Trek’, sont sur la Station spatiale internationale depuis douze ans. Il y a une bonne raison à cela.

Comme l’a expliqué le Times, lorsque Doohan est décédé en 2005, sa famille a demandé à plusieurs reprises l’autorisation de réaliser son dernier souhait de déposer ses cendres dans l’espace, mais l’idée a été rejetée à plusieurs reprises par les autorités. Il semblait que la situation resterait ainsi, mais trois ans plus tard, en octobre 2008, les cendres ont décollé à bord d’un Soyouz TMA-13 ​​vers la Station spatiale internationale lors de l’un des premiers voyages spatiaux. Secret.

Richard Garriott, concepteur de jeux vidéo et entrepreneur, a réussi à transmettre certaines des cendres de Doohan sans que personne ne le sache et les a cachés dans le module Columbus de l’ISS. Autant que nous le sachions, ils sont toujours là.

La liste (toujours croissante) des enterrements spatiaux

Stefan Cosma

Cependant, ce n’était pas la première fois qu’un «enterrement spatial» était effectué; En d’autres termes, ce n’est pas la première fois que des cendres sont envoyées dans l’espace. En 1931, Neil R. Jones écrivait déjà un petit roman de science-fiction (« The Jameson Satellite ») où le sujet était abordé, mais il faut attendre 1997. Cette année-là, un avion a quitté les îles Canaries en transportant une fusée Pegasus qui a mis les restes de 24 personnes «en orbite» jusqu’à ce qu’ils rentrent dans l’atmosphère en mai 2002 dans le nord-est de l’Australie.

Des enterrements spatiaux? Avec «enterrer» («enterrer un cadavre»), quelque chose de similaire arrive à ce qui se passe avec le mot «terre» («atterrir, après une manœuvre de descente, sur un sol solide ou sur toute piste ou surface qui sert à cet objectif « ): il y a une référence à la« Terre »qui ne se marie pas très bien avec les problèmes spatiaux. Cependant, c’est le terme de référence actuel pour ce type d ‘«actes».

Celestis, la société qui a organisé ce premier voyage, continue de faire des «enterrements spatiaux» (même pour les animaux de compagnie). Space X est également en affaires. Cependant, la « fièvre » de la sépulture spatiale ne s’arrête pas là. Ce même 1997 Eugene Shoemaker, l’un des pères de la science planétaire et le principal géologue derrière le projet Apollo, est décédé. Par conséquent, en 1999 La NASA elle-même a transporté certaines de ses cendres à la surface de la Lune. Là, il repose.

Au fil des années, la liste est devenue très longue et tout semble indiquer qu’elle le deviendra beaucoup plus avec l’arrivée des nouvelles agences spatiales privées, mais si je dois en souligner une de plus je vous raconterais le cas de Clyde Tombaugh, l’astronome qui a découvert Pluton. Tombaugh, curieusement, est également mort en 97, mais a dû attendre un peu plus longtemps pour que ses cendres voyagent dans l’espace. Plus précisément à compter du 19 janvier 2006, lorsque le Nouveaux horizons a commencé son chemin vers la planète (nain) qu’il avait lui-même découverte. Il est, peut-être, l’être humain qui a atteint le plus loin de la Terre.