Quand il ouvre et combien cela coûtera-t-il pour voir Jungle Cruise

Le nouveau Pirates des Caraïbes? Disney+ prépare l’une des sorties les plus attendues de l’année. Jungle Cruise, le film avec Dwayne Johnson, Emily Blunt et Edgar Ramirez, sortira en salles et en streaming simultanément. Basé sur une attraction du célèbre parc d’attractions, le film a déjà suscité d’énormes attentes. Quand est-il publié et combien cela coûtera-t-il pour le voir?

« Disney’s Jungle Cruise est une balade passionnante à travers l’Amazonie avec le farceur capitaine Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres à la forêt amazonienne et demande les services douteux de Frank pour la guider le long de la rivière Quila. , un délabré mais charmant navire, pour découvrir un arbre ancien aux capacités de guérison incomparables », est le synopsis officiel de ce film qui dure deux heures et est réalisé par Jaume Collet Serra.







Quand est-ce que Jungle Cruise fait sa première ?

La bande était l’une des nombreuses qui ont été traversées par la pandémie de coronavirus. Bien qu’il ait terminé son tournage en septembre 2018, n’a pu sortir l’année dernière comme prévu en raison de la crise sanitaire. A l’origine, sa date était le 24 juillet 2020, mais les producteurs ont choisi de la reporter de plus d’un an. C’est-à-dire que le lancement sera 30 juillet 2021.

Combien cela coûtera-t-il de voir la croisière dans la jungle ?

Comme pour Cruella ou Black Widow, le film sera disponible sur Disney+ via le Accès Premier. Vous devrez payer un supplément à l’abonnement pour en profiter à partir du 30 juillet. Le prix sera le prix habituel pour ces situations : Argentine 1050 €, Pérou S / 54.90, Le Chili 12 900 €, Mexique: 329 MXN et les États-Unis 29,99 € US. Après un délai qui n’a pas encore été stipulé, Jungle Cruise sera gratuit pour tous les utilisateurs.

Pour louer la cassette et ne rater aucun détail, abonnez-vous à Disney+. Vous ne savez toujours pas comment faire ? Ce n’est pas grave, suivez le pas à pas via ce lien.