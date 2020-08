Quand GTA V arrivera-t-il sur PS5 et Xbox Series X? Rockstar souligne sa date approximative

Bien qu’il accumule déjà plus de cinq ans sur le marché, GTA V continue d’être l’une des principales références du jeu vidéo aujourd’hui. Le titre Rockstar ne cesse de récolter des succès et, pour l’avenir, il n’y a pas de projection dans laquelle s’arrête une telle réalité; très bien, son arrivée dans la nouvelle génération de consoles, après son lancement initial dans le passé et son établissement dans l’actuel, postule une croissance encore plus grande, on peut donc supposer que nous aurons des aventures à Los Santos pour beaucoup, beaucoup plus longtemps.

Rockstar Games confirme que Grand Theft Auto V sera lancé sur la nouvelle génération de consoles, dont PlayStation 5, dans la seconde moitié du calendrier 2021. La prochaine génération du jeu proposera une gamme d’améliorations techniques, visuelles et de performances. pic.twitter.com/kVARMVLtRG – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 3 août 2020

Pour sa part, Rock star a décidé de réaffirmer la date d’arrivée des prochaines versions du voyage de Michael, Trevor et Franklin; informations qui nous parviennent grâce à Daniel Ahmadanalyste Partenaires Niko. En particulier, il a été souligné que Le lancement du titre pour PlayStation 5 et Xbox Series X est prévu au second semestre 2021, comptant sur “une série d’améliorations techniques, visuelles et de performances“comme les nombreux autres titres intergénérationnels déjà annoncés.

Nous pouvons donc attendre le débarquement de GTA V pour la prochaine série de plates-formes à une date comprise entre juillet et décembre de l’année prochaine. Cependant, jusqu’à ce qu’un tel jour arrive, le jeu vidéo peut continuer à être apprécié sur PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 et PlayStation 3.

