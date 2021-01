Quand Grey’s Anatomy revient-il? Voici quand il est de retour à la télé

Quand est-ce que Grey’s Anatomy revient et quand est le prochain épisode? Les fans devront attendre mars pour voir ce qui se passera ensuite.

L’anatomie de Grey La saison 17 a réussi à lancer plus de rebondissements, de virages et de moments déchirants dans ses six premiers épisodes que nous n’aurions jamais pu imaginer.

Le drame médical ABC est actuellement en pause, laissant les fans désespérés de savoir ce qui se passera ensuite après cet épisode final dévastateur de l’hiver. (Est-ce que Meredith va bien? je ça va aller? Qui se présentera ensuite sur la plage?)

Mais en raison des retards causés par la pandémie et du fait que la saison 17 sera une saison raccourcie, les fans devront attendre jusqu’en mars pour savoir ce qui se passera ensuite.

Quand est-ce que Grey’s Anatomy revient? Les fans devront attendre mars. Image: ABC

Quand est le prochain épisode de L’anatomie de Grey saison 17?

Selon ABC, le prochain épisode de L’anatomie de Grey (17×07, la première de mi-saison) sera diffusé le jeudi 4 mars. Il reviendra à son créneau horaire habituel de 21 h HE.

Combien d’épisodes de L’anatomie de Grey saison 17 y a-t-il?

S’adressant à Deadline, la coureuse de l’émission Krista Vernoff a expliqué pourquoi les fans doivent attendre 11 semaines pour savoir ce qui se passe à côté de Meredith Gray alors qu’elle est traitée pour une infection au COVID-19. Tout est à voir avec le nombre d’épisodes raccourci de la saison 17.

Au lieu des 24 épisodes habituels, L’anatomie de Grey la saison 17 n’aura apparemment que 16 épisodes. Cela en fait l’une des saisons les plus courtes de l’histoire de la série, aux côtés des 9 épisodes de la saison 1.

En raison de la date de première retardée, 6 épisodes ont été diffusés avant la pause hivernale prévue et, en raison de la réduction du nombre d’épisodes, les épisodes restants seront diffusés en mars au lieu de la plage habituelle de janvier afin de se terminer à temps pour la saison finale de mai.

Malgré les retards, les fans ont encore beaucoup plus à attendre avec impatience Grey’s saison 17.

Alors que Meredith poursuit ses batailles avec COVID-19, elle fera de nombreux voyages vers sa plage de rêve. Patrick Dempsey devrait encore apparaître dans quelques épisodes supplémentaires en tant que Derek Shepherd. Vernoff a également tease que encore plus de personnages du passé pourraient apparaître sur la plage de Meredith.

Jusqu’à présent, nous avons vu Derek et George O’Malley. Nous avons également vu Richard Webber et Miranda Bailey apparaître, confirmant que Meredith ne rêve pas seulement de morts. Les fans ont un longue liste des personnages qu’ils espèrent voir revenir, avec la bien-aimée Lexie Grey de Chyler Leigh placée fermement en haut.

