Quand «  Grey’s Anatomy  » revient-il en 2021? La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 17 arrive au printemps de l’année prochaine

le L’anatomie de Grey La finale hivernale de la saison 17 a laissé les fans sur le bord de leur siège le jeudi 17 décembre. Maintenant, les téléspectateurs ont hâte de savoir ce qui va suivre pour Meredith Gray (Ellen Pompeo) et le reste du personnel de Grey Sloan. Alors quand L’anatomie de Grey retour en 2021 avec la saison 17 épisode 7? Voici ce que vous devez savoir sur la date de sortie à venir.

‘Grey’s Anatomy’ Saison 17 Episode 7 Date et heure de sortie

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray sur «Grey’s Anatomy» | abc

EN RELATION: Grey’s Anatomy: Pourquoi Camilla Luddington ne pense pas que Jo Wilson a besoin d’Alex Karev pour revenir

L’anatomie de Grey Les fans auront amplement le temps de se remettre de la finale hivernale, diffusée à l’origine le 17 décembre. Selon ABC, le drame médical Shondaland reviendra avec sa première de mi-saison le jeudi 4 mars 2021. L’émission devrait également avoir lieu. son créneau horaire habituel de 21 h HE après la retombée des pompiers, Station 19.

Bien sûr, la date de sortie de mars 2021 est loin d’être idéale pour certains L’anatomie de Grey Ventilateurs. Les téléspectateurs devront attendre 11 semaines avant la sortie du prochain nouvel épisode. Mais dans une interview avec Deadline, la showrunner Krista Vernoff a révélé que le nombre d’épisodes raccourcis était la raison pour laquelle L’anatomie de Grey L’épisode 7 de la saison 17 ne sera pas de retour avant le printemps de l’année prochaine.

«Nous allons terminer la production vendredi et nous avons quelques semaines de congé pour les vacances de Noël. Le spectacle n’est pas de retour avant, je pense, mars », a déclaré Vernoff. « Mais c’est parce que nous avons juste un nombre réduit d’épisodes cette année en raison du retard avec lequel nous sommes revenus à la production. »

À quoi s’attendre lorsque la saison 17 de Grey’s Anatomy revient en 2021

EN RELATION: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo pourrait partir après la saison 17 – mais elle ne « prendra pas la décision à la légère »

Tandis que L’anatomie de Grey La saison 17 pourrait revenir plus tard que d’habitude avec un nombre d’épisodes plus court, il semble certainement que la première de la mi-saison en vaudra la peine. En parlant avec Entertainment Tonight après la finale hivernale, le producteur exécutif Andy Reaser a tease ce L’anatomie de Grey les fans peuvent s’attendre à ce que les nouveaux épisodes reprennent en 2021. Et finalement, il semble que les téléspectateurs sont prêts à vivre le voyage de leur vie.

« Ses Grey’s c’est donc tout le spectre », a déclaré Reaser. «L’une des choses qui a été si géniale dans la série, et c’est depuis le début quand Shonda [Rhimes] et Krista étaient là, bien avant nous, que la série a toujours fait un travail incroyable en équilibrant les extrêmes de ton et d’émotion, au lieu d’être simplement une chose.

L’EP a poursuivi: «Vous pouvez passer d’un moment de joie à un moment de rire, à un moment de chagrin complet, à un moment d’être sur le bord de votre siège. Et nous continuons sur cette voie.

EN RELATION: « Grey’s Anatomy »: Chandra Wilson dit que le destin de Meredith Grey est toujours « en l’air »

Reaser a également laissé entendre que L’anatomie de Grey première en 2021 sera probablement un autre croisement avec Station 19.

«La finale hivernale est un crossover et je pense pouvoir dire ceci, le [spring] la première sera également et c’est vraiment passionnant », a déclaré Reaser. «Je dirais, achetez un chapeau et accrochez-vous parce que c’est passionnant et inattendu, et ce sont toutes les choses qui Grey’s est tellement génial.

Quant au sort de Meredith, il semble que le chirurgien général ne soit pas encore sorti du bois alors qu’elle continue de lutter contre le coronavirus (COVID-19). L’EP a révélé le L’anatomie de Grey l’équipe n’a pas pris la situation «à la légère». Donc, à ce stade, les téléspectateurs n’auront plus qu’à voir ce qui se passe.

« Le virus laisse tout le monde dans le doute et il est implacable », a déclaré Reaser. «Il faudra donc de l’acharnement pour le combattre.»

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!