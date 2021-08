Quand Gossip Girl reviendra-t-il sur HBO Max ?

Le sixième épisode de Une fille bavarde j’arrive à HBO Max avec une fin qui laisse la porte ouverte à la poursuite de l’histoire. Et ses créateurs l’ont déjà confirmé : ce n’est que la première partie de la première saison et ils seront diffusés prochainement encore six chapitres qui complètent la série originale de la plateforme de streaming.







Basé sur les romans de Cecily von Ziegesar et au programme Le CW diffusé de 2007 à 2012 par Josh Schwartz Oui Stéphanie sauvage, cette extension revient dans l’Upper East Side pour présenter une nouvelle génération d’adolescents fréquentant des écoles privées à New York. Neuf ans se sont écoulés depuis la fermeture du site Web original de Une fille bavarde mais ces jeunes tomberont aussi sous surveillance sociale.

Basé sur la série 2007, le redémarrage est un succès sur la plateforme de streaming (HBO Max).



La ville américaine a changé, tout comme les réseaux sociaux de 2012 à aujourd’hui. Au cours de ces presque dix années, apparemment beaucoup de choses ont changé. Et le casting ne fait pas exception. Le travail qu’ils ont accompli pendant plus de 100 épisodes Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick et Taylor Momsen, entre autres, a été inoubliable pour les fans qui ont suivi la série pendant cinq ans.

Aujourd’hui, le sixième épisode de Gossip Girl (HBO Max) a été diffusé.



Dans cette opportunité Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith prennent les commandes du redémarrage donnant un air frais et renouvelé à la série. Le casting est complété par Savannah Lee Smith avec Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez et Jason Gotay.

La date de sortie de la deuxième partie

Il n’y a toujours pas de jour de sortie confirmé pour la série narrée par cloche de Kristen. Mais HBO Max Il a déjà signalé que les six épisodes restants arriveront sur la plate-forme en novembre de cette année. Le redémarrage produit par Fake Empire et Alloy Entertainment en association avec Warner Bros. Television et CBS Studios se prépare déjà à se poursuivre avec ce qui a été l’une des sorties les plus pertinentes de cette année.