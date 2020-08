Quand Fifa 21 Et Pes 2021 Sortent

Avec le début de la nouvelle saison de football aux portes, même les fans de football virtuels réchauffent les manettes de jeu et les claviers pour commencer à concourir sur de nouvelles versions de leur simulations de football préféré. La série Fifa d’Electronic Arts et l’eFootball PES rival de Konami sont les deux sagas les plus acclamées de l’industrie, et cette année, le dernier chapitre produit par leurs équipes respectives se battra pour le titre du meilleur jeu de l’année. Les deux jeux – FIFA 21 pour Electronic Arts e eFootball PES 2021 pour Konami – sortira à une courte distance l’un de l’autre, en concurrence directe tant au niveau du nombre de ventes que du nombre de joueurs en ligne qu’ils pourront attirer.

Quand FIFA 21 sort

La date de sortie du chapitre dédié à 2021 de la simulation Electronic Arts est connue depuis des mois, depuis que le jeu a été présenté au public. C’est le 6 octobre 2020, c’est-à-dire dans un peu plus d’un mois. Nous avons déjà parlé de l’actualité du jeu lors de sa présentation au public, mais parmi les plus attendus il y a certainement le système d’animation amélioré, un graphisme renouvelé qui donnera le meilleur sur la nouvelle génération de consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et surtout de nouvelles perspectives. pour Fifa Ultimate Team, ou FUT, le mode de jeu qui a eu le plus de succès l’année dernière et que depuis FIFA 21, vous pouvez également jouer en coopératif.

Quand eFootball PES 2021 sortira

PES 2021 ne sera pas un jeu qui verra le jour exactement 3 semaines avant FIFA 21: cela se produira 15 septembre 2020, donnant aux joueurs les plus passionnés un moyen d’étancher leur faim de football virtuel avant ce qui se passerait avec le jeu Electronic Arts. En revanche, le titre Konami cette année n’apparaît pas comme un titre complètement renouvelé dans le moteur graphique et dans les modes de jeu, mais comme une sorte de maxi mise à jour qui amènera les équipes, les tournois, les événements et les stades aux versions actuelles tout en conservant la structure à la base de PES 2020 inchangée.Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une mise à jour, le jeu sera toujours acheté séparément par ceux qui ne disposent pas déjà de la version actuelle, est ça coûtera moins cher par FIFA.