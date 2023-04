Quand Extraction 2 avec Chris Hemsworth sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Netflix

Une nouvelle bande-annonce pour Extraction 2 est arrivée, réveillant les fans du premier opus sur Netflix. Ici, nous vous dirons quand la suite sera disponible.

©NetflixQuand est-ce que Extraction 2 avec Chris Hemsworth est en première sur Netflix.

Extraction 2 C’est l’une des premières les plus remarquables du service de streaming Netflix dans l’année, puisqu’il s’agit d’une suite directe du film de 2020 devenu à l’époque le plus visionné de l’histoire de la plateforme. Cette adaptation du roman graphique Ville d’Ande Parks, Fernando León González, Eric Skillman et Anthony et Joe Russo auront à nouveau Chris Hemsworth comme protagoniste. Quand il arrive?

La même année que la sortie du premier opus, il a été rapporté que Joe Russo avait de nouveau été embauché pour une suite, mais le cinéaste lui-même a également déclaré qu’il aimerait développer plus de bandes pour un univers cinématographique potentiel. Le tournage était prévu pour la mi-2021, mais la pandémie de Covid-19 l’a empêché. Enfin, les enregistrements ont eu lieu entre février et novembre 2022 en Autriche.

+Quand Extraction 2 est-elle diffusée sur Netflix ?

Après avoir terminé la post-production, Joe Russo a expliqué : « C’est très différent d’Extraction 1, que nous aimons. C’est son propre film dans ce sens. Il a une palette de couleurs différente. Il se déroule dans une autre partie du monde. Il a un rythme et un ton différents du premier ». A l’époque on avait dit qu’il arriverait en 2023, mais sans le préciser. Maintenant, avec une bande-annonce dévoilée, nous savons que Extraction 2 sera diffusé sur Netflix le 16 juin.

De quoi s’agira-t-il ? Synopsis officiel du film réalisé par Sam Hargrave : « Après avoir à peine survécu aux événements du premier film, Rake revient en tant que mercenaire australien chargé d’une autre mission meurtrière : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus. ».

Comme nous l’avons mentionné, Chris Hemsworth jouera à nouveau dans cette histoire en tant que Tyler Rake, l’ancien agent de la SASR devenu mercenaire des opérations noires. Avec lui sera également Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Jafaridze, Miriam et Marta Kovziashvili, Daniel Bernhardt et Tornike Gogrichianientre autres.

