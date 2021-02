Quand et pourquoi Roberto Gómez Bolaños et María Antonieta de las Nieves se sont-ils éloignés

« El Chavo del 8 » Elle continuera d’être l’une des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps pendant de nombreuses années, après avoir été diffusée pendant près de cinq décennies. Pourtant, cela nous a montré les liens de coexistence et d’amitié qui se sont noués dans le quartier, qui ont dépassé les studios d’enregistrement; la relation cordiale entre certains acteurs a été rompue.

L’une des inimitiés qui a le plus attiré l’attention était celle de Roberto Gómez Bolaños Oui Marie Antoinette des Neiges, qui a joué Chavo et Chilindrina, amis inséparables dans le programme. Ils, Malgré un lien très étroit depuis longtemps, ils ont fini par se distancer.

Dans une interview pour la chaîne YouTube de Yordi Rosado, l’actrice a expliqué les raisons qui l’ont amenée à s’éloigner de Chespirito, son amie proche, décédée en novembre 2004.

Pendant de nombreuses années, les acteurs de Chavo et La Chilindrina ont eu une grande amitié, mais elle s’est effondrée. (Photo: Televisa)

POURQUOI DISTANCÉ?

Selon De las Nieves, tout a commencé quand elle a voulu faire son propre programme «Here is the Chilindrina». « Nous faisons le scénario et je dis à Chespirito: » Regarde, ici je t’apporte ce que je veux faire. » Et il dit: « C’est bien parce qu’il n’y a pas un seul personnage qui ressemble à ce que nous faisons, maintenant cherchez votre opportunité » « , a-t-il raconté.

Après avoir entendu ces mots, l’actrice était très heureuse, mais cette joie n’a duré que très peu, puisque personne ne lui a donné de réponse concrète. « Imaginez-vous voir le modèle [Azcárraga] J’ai parlé avec l’un, avec un autre, avec tous les patrons que nous avons et c’était comme: « Oh oui, attendez-moi. » Jusqu’à ce que je lui dise: « Chespirito, je veux faire un pilote parce que si je ne le fais pas ici, je vais le faire en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. » Il dit: «Eh bien, je vais le faire pour vous dans mon bureau. J’ai dit: ‘Cette bénédiction que je n’aurais jamais cru possible’ « , il a déclaré.

Après cela, elle se souvient qu’ils ont fait tout ce qu’elle avait prévu et était convaincue que cela allait bientôt être diffusé, mais encore une fois, des obstacles lui ont été présentés. «Nous sommes allés à son bureau, ils ont commencé à vérifier le scénario, nous faisons le pilote, Édgar Vivar me le dirige et me dit Chespirito: «C’est très bien sorti, à tout moment vous passez à l’antenne». J’ai attendu deux ans et il ne voulait pas entrer, jusqu’à ce que je dise à Chespirito: ‘Pourquoi ne viens-tu pas?’ « .

La Chilindrina était une fille très intelligente, une amie des enfants du quartier (Photo: Televisa)

Elle a rappelé qu’avant sa question, l’interprète de Chavo avait répondu que le conseil d’administration ne voulait pas que son émission soit diffusée. Cependant, ce que son ami a dit n’était pas vrai, car il a appris que c’était Chespirito lui-même qui ne voulait pas que sa proposition soit révélée.

« Alors, je vais au bureau de M. Azcárraga et sa secrétaire était là: » En ce moment, le patron vous reçoit. » Il était environ 4 heures de l’après-midi, le patron est entré et a vu Don Ernesto Alonso, Raúl Velasco, tous les grands, et je me suis assis là jusqu’à ce qu’il soit environ 9h30 du soir. [Él me dice] «Tu es la seule belle chose qui m’a touché pendant la journée, ils ne viennent pas tous m’apporter des problèmes? C’est alors que j’en ai profité pour lui parler de mon projet: «Voici mon pilote, Chespirito me dit qu’il est très bon, mais il ne veut pas de lui à l’antenne». A quoi Azcárraga a répondu: «Je ne savais pas que vous aviez un pilote, mais je vais le voir; Je vais le regarder pendant trois minutes et si pendant ces trois minutes tu me convainques, tu passes à l’antenne, mais j’ai d’abord besoin que tu me fasses un film « . Après cette réunion, « Voici La Chilindrina » a été diffusé peu de temps après.

Il a également dit que lorsqu’il a voulu enregistrer le nom de ‘La Chilis’, il a été surpris que dans Copyright « il y a 15 ans personne n’ait enregistré les noms » des personnages, il a donc profité de l’enregistrement du personnage La Chilindrina.

La Chilindrina voulait continuer à grandir professionnellement avec son propre programme, mais Chespirito voulait l’empêcher. (Photo: Televisa)

ILS SE RENCONTRENT

Après cette distance et après plusieurs années, María Antonieta a vu Chespirito à Miami alors qu’ils faisaient la queue pour s’enregistrer dans un hôtel. Dès qu’elle l’a reconnu, elle l’a appelé par son nom.

Il se souvient qu’ils se sont tous deux embrassés et qu’elle l’a consulté. « Qu’est-il arrivé? Si nous nous aimons tant, pourquoi cette séparation? « . Il a répondu que la presse avait été le seul coupable.