Quand et pourquoi la mode hybride plug-in a commencé

Le nom Twin Engine a cédé la place, dans le cas de Volvo, à la nouvelle génération Recharge, visant à rendre le changement efficace dans nos rues grâce à une électrification massive et un peu plus abordable qu’en 2015.

Et le progrès ne s’est pas arrêté. En 2019, les groupes motopropulseurs Bimoteur T8 et T6, qui faisaient partie de l’architecture SPA, ont été améliorés avec une nouvelle batterie capable d’augmenter l’autonomie électrique jusqu’à 15%. Cela a profité aux modèles rechargeables qui les équipaient, tels que le Volvo XC60 ou le dernier Volvo XC90 Recharge.

Le Volvo XC90 Recharge, en tant que pilote d’origine de la technologie hybride rechargeable, a un Batterie de 11,6 kWh, ce qui propice une autonomie 100% électrique de 44-51 kilomètres et une consommation comprise entre 2,5 et 3,4 l / 100 km. Quoi? La consommation a-t-elle augmenté par rapport à la génération précédente? L’autonomie a-t-elle à peine augmenté de 8 kilomètres? Ceci, en réalité, n’est pas entièrement vrai. Et c’est que, avec l’extinction du cycle NEDC, de nos jours, l’autonomie et la consommation se mesurent dans le cycle WLTP.

Considérant que c’est beaucoup plus rigoureux, les chiffres du Volvo XC90 Recharge sont plus que méritoires. Dans tous les cas, les ventes d’hybrides rechargeables comme celle-ci confirment que nous sommes les années d’or de ce type de moteur. Ils font déjà partie d’un chapitre fondamental de la mobilité électrique et de la réalisation d’une mobilité 100% propre.