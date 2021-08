Quand et où voir Free Guy en Amérique latine

Transformation de Ryan Reynolds dans Dead Pool mettre l’acteur à l’endroit où il se sent le plus à l’aise : la comédie. Grâce à cela, il a été convoqué à la fois pour une suite au mercenaire de merveille comment effectuer Détective Pikachu, lancé en 2019, et Mec libre, qui a été reporté en raison de la pandémie et arrivera enfin cette semaine.







Partant du postulat d’un personnage de jeu vidéo qui prend conscience de lui-même et commence à développer son libre arbitre, le film réalisé par Taxe Shawn, reposera presque entièrement sur le charisme de Reynolds. Le casting a des visages familiers comme ceux de Joe Keery (Des choses étranges) Oui Jodie Comer (Tuer Eve), mais aucun avec la présence de protagoniste de Dead Pool.

L’idée originale de Ateliers du 20e siècle a été jeté Mec libre en juillet 2020. Il s’est d’abord déroulé jusqu’en décembre de l’année dernière, puis jusqu’à la troisième semaine de mai 2021. Comme en mars, la situation dans les chambres ne s’est pas améliorée en raison de la pandémie, il s’est déroulé jusqu’à cette semaine d’août, qui a été comme date fixe.

La première aura lieu simultanément en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique le 12 août. Ce sera la première bande de Disney pour arriver exclusivement dans les cinémas et ceux qui préfèrent le voir à la maison, en streaming, devront attendre car il n’a pas de date confirmée pour son arrivée.

Disney a retardé la sortie originale de plus d’un an. (Disney)



Qu’est-ce que Free Guy?

Mec (Ryan Reynolds) est le protagoniste de Free Guy, un film qui se déroule dans la fiction Free City. C’est une carte qui fait partie d’un jeu vidéo dans lequel il est l’un des personnages secondaires d’un scénario dans lequel des utilisateurs du monde entier se connectent pour accomplir différentes missions. Traversée avec Fille Molotov, l’utilisateur de Millie (Jodie Comer), il le fera sortir de son axe et réveillera quelque chose qu’il ne savait pas, alors que son monde est en danger.

Avec une prémisse similaire à celle de Le spectacle de Truman, où chacun est attentif à ce qui se passe avec le personnage principal, le nouveau film de Taxe Shawn soutient une grande partie de son histoire dans la culture joueur. Aux représentations de Reynolds, Manger Oui Keery il faut ajouter les rôles de Lil rel howery, Utkarsh Ambudkar Oui Taika waititi, comme l’antagoniste de la fiction.