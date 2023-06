Quand et où The Flash sera-t-il diffusé en 2023 au Mexique, en streaming en ligne ?

Oviala Canap en cuir 3 places marron - Marron - Size: 190x81x92cm

Une ligne pur e, des finitions soign es, un rev tement en cuir de vachette coloris camel irr sistiblement intemporel, des pieds en m tal lanc s, la canap sera la pi ce ma tresse de votre int rieur. Et c t confort, il affiche des qualit s de taille : une assise accueillante pour 2 3 personnes, des coussins amples au m lleux incomparable et un soutien parfait gr ce aux suspensions par ressorts Nosag, un must en mati re de confort ! Le c t pratique : les coussins sont d houssables pour un entretien facile au quotidien ! Ne cherchez plus, le canap cuir Lars est fait pour vous si vous recherchez le style et le confort, sans faute de go t ! Les caract ristiques techniques du canap LARS : Dimensions : Mod le de canap 2/3 places. Longueur totale : 190 x 92 x 81 cm Profondeur d'assise : 60 cm Hauteur d'assise : 47 cm Hauteur accoudoirs : 66 cm Rev tement : Cuir de vachette coloris camel Structure : H tre massif et panneaux de particules Pieds finition noir mat, assembler (hauteur 20 cm) Confort : Suspension du canap : par ressorts Nosag pour un confort d'assise optimal. Garnissage de l'assise : mousse polyur thane haute r silience (37 kg/m3) et ouate de polyester. Garnissage du dossier : mousse polyur thane haute r silience (23 kg/m3) et ouate de polyester. Coussins d houssables : assise/dossier et 2 coussins d coratifs. Fabrication : Europ enne Garantie : 2 ans / structure : 5 ans Informations livraison :Avant de passer votre commande, pensez v rifier les dimensions des portes d'acc s (ouverture de 75 cm minimum). Pour une livraison l' tage, v rifiez les dimensions et le volume de l'ascenseur, corridor et de la cage d'escalier par rapport aux dimensions du produit que vous souhaitez acheter.