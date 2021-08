Quand et où sera vu le redémarrage de Mi Pobre Angelito

Mon pauvre petit ange était l’une des productions les plus mémorables des années 90. Avec Macaulay Culkin a publié une suite dans laquelle l’acteur a répété comme Kevin McCallister à New York, puis d’autres titres sont arrivés qui ont peu à peu éteint l’enthousiasme pour la saga. À présent, Disney+ envisage de le relancer par la main de l’un des acteurs les plus en vue de Lapin Jojo, Archie Yates.







Après l’achat Renard du 20e siècle et sa transformation en Ateliers du 20e siècle, la société de souris a annoncé que plusieurs titres seraient recréés, parmi lesquels se distinguaient Mon pauvre petit ange. Ce jour-là, l’étude a révélé quand le réveil peut être vu dont le nom sera Home Sweet Home Seul. La première était prévue le 12 novembre et ira directement à Disney+ sans passer par le cinéma.

Le protagoniste ne sera plus Kévin autrement Mercier max (Yachts), un enfant oublié à la maison alors que sa famille est en vacances au Japon. Max Vous devez défendre votre maison contre un couple criminel qui essaie de garder une relique dans sa maison.

Le charisme de Yates s’est démarqué chez Jojo Rabbit. (IMDb)



La direction sera en charge de Dan Mazer (Da Ali G Show) déjà Yachts ils rejoindront Ellie Kemper (Kimmy Schmidt incassable) Oui Rob Delaney (Tom et Jerry) comme figures principales. Ils apparaîtront également Aisling bea, Kenan Thompson, Simon Simon, Pete Holmes, Allié maki Oui Chris Parnell, avec l’un des artistes des deux premières bandes, Devin ratray.

La scène la plus complexe de Mi Pobre Angelito

Pour ceux qui ont grandi sur les deux films originaux de la série, il sera très difficile de penser que cette nouvelle version de Mon pauvre petit ange peut surmonter ce qui a été fait par Macaulay Culkin dans le film de Christophe Colomb. L’une des séquences les plus complexes était celle qui se terminait par Daniel poupe avec une tarentule sur le visage.

La tarentule était 100% réelle. (IMDb)



Comme l’a rappelé le directeur de la photographie du film, Julio Macat, l’acteur n’a fait qu’une seule prise et le cri était réel. Avant de le faire, il a demandé si l’animal avait été dressé et s’il n’allait pas le mordre, mais avant de répondre que ce type d’insectes ne peut pas être dressé, il s’est mis en colère, et en criant « donnez-le-moi », il a mis il lui-même sur le visage réaliser la séquence emblématique.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+Vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?