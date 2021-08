Quand et où aura lieu le Tim Burton CDMX Festival ?

Tim Burton Il est l’un des réalisateurs les plus populaires des dernières décennies, une reconnaissance qu’il a réussi à obtenir pour avoir été le cerveau derrière de grands films qui ont marqué différentes générations. C’est pourquoi si vous êtes un vrai fan du cinéaste, vous devriez assister à son Festival qui arrivera à Mexico, où vous pourrez faire partie de tous leurs projets.

« Le monde de Tim Burton présente des croquis, des peintures, des installations sculpturales, des marionnettes et des œuvres d’images en mouvement qui éclairent toute la pratique artistique de Burton, y compris non seulement ses films professionnels mais aussi ses efforts personnels de l’enfance à nos jours. Cette exposition , divisée en sections qui mettent en évidence les thèmes et motifs caractéristiques de l’artiste, plonge le spectateur dans le monde unique de l’artiste « , note leur site Web.

Faisant partie de l’univers Tim Burton vous aurez la possibilité de réaliser différentes activités interactives. Vous pouvez vous promener dans un paysage inspiré du cadavre de la mariée, assister au laboratoire de Wonka, où vous pouvez préparer des boissons et vivre une expérience unique avec l’emballage de chocolats, et vous pouvez vous marier en tant que Victor et Emily dans la chapelle comme dans le film . En outre, Dans chaque salle, il y aura des tickets d’or que vous devez trouver pour obtenir un prix exclusif.

+ Quand et où sera-t-il ?

Cet événement idéal pour les fans de Tim Burton aura lieu dans La maison franciscaine, situé à Jesús María 42, col. Centro, 06000, Mexico. Il se tiendra tous les week-ends d’août et de septembre de 11h00 à 19h00.. L’âge minimum requis pour entrer est de 8 ans.







+ Tarifs du Tim Burton CDMX Festival :

-Oogie Boogie (une personne)

1 accès général

1 T-shirt commémoratif

1 broche Oogie

Coût: 200 pesos

-Oompa Loompa (une personne, recommandé pour les mineurs)

1 accès général

1 chocolat

1 boisson Wonka Lab

Coût: 250 pesos

-Jack et Sally (deux personnes)

2 t-shirts commémoratifs

2 accès généraux

2 broches en métal édition spéciale Jack et Sally

Mariage à thème avec bagues, papier à en-tête et cérémonie officiée par un personnage

Coût: 600 pesos

-Wonka (deux personnes)

2 accès généraux

2 boissons Wonka Lab

2 t-shirts commémoratifs

2 barres de l’atelier de Wonka

Coût: 650 pesos

-Forfait couple

Dîner (hamburger avec pommes de terre + boisson) et verre commémoratif du Vento

Aire de camping (tente 2×1,80 mètre pour deux personnes)

Coût: 600 pesos pour 2 personnes ou 350 pour une personne

Coût supplémentaire de 450 si vous souhaitez acheter le magasin

-Forfait VIP Tim Burton

Dîner (hamburger avec pommes de terre + boisson) et verre commémoratif de l’événement

2 t-shirts commémoratifs de l’événement

Aire de camping (tente 2×1,80 mètre pour deux personnes)

Coût: 800 pesos (20 réservations) et 450 par personne

Coût supplémentaire de 450 si vous souhaitez acheter le magasin