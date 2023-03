Quand et comment voir les nouveaux épisodes de « I’m Georgina 2 », la téléréalité de Georgina Rodríguez

Depuis la première du premier volet de son émission de téléréalité, Georgina Rodríguez a eu une année folle. En plus d’accueillir sa petite fille, Bella Esmeralda, a également subi une grave perte, dont il parlera dans la saison 2 de « I am Georgina ». Par conséquent, si vous voulez en savoir plus sur la petite amie de Cristiano Ronaldochez MAG on vous parle de son lancement, pour ne rien manquer.

La mannequin et femme d’affaires de 29 ans a commencé sa relation avec le footballeur portugais en 2016 et, depuis lors, ils sont devenus inséparables. En plus de vous occuper des enfants précédents de votre partenaire, vous ils ont eu leur propre progéniture.

Après le mort d’un de ses jumeauxles célébrités ont traversé une période difficile et de nombreux changements, car même ils ont déménagé en arabie saoudite en raison du nouveau poste de l’attaquant au club de football d’Al-Nassr.

QUAND LA SAISON 2 DE « I AM GEORGINA » PREMIÈRE?

Les nouveaux épisodes de « I’m Georgina » seront diffusés le jeudi 23 mars 2023. D’après ce qui a été officiellement publié, la saison 2 de la téléréalité sera disponible aux heures du matin, comme 2 heures du matin au Mexique. Ensuite, nous vous laissons la date et l’heure de la première de la série par pays

Dans Mexique, Costa Rica, Nicaragua et El Salvador ouverture le jeudi 23 mars à 2h00

ouverture le jeudi 23 mars à 2h00 Dans Colombie, Pérou et Equateur ouvre le jeudi 23 mars à 3h00

ouvre le jeudi 23 mars à 3h00 Dans Porto Rico, Bolivie et Venezuela ouvre le jeudi 23 mars à 4h00

ouvre le jeudi 23 mars à 4h00 Dans Argentine, Brésil et Chili ouvre le jeudi 23 mars à 5h00

ouvre le jeudi 23 mars à 5h00 Dans Espagneouverture le jeudi 23 mars à 9h00

Georgina Rodríguez avec les enfants de Cristiano Ronaldo dans la saison 2 de « I’m Georgina » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « I AM GEORGINA » ?

L’émission de téléréalité de Georgina Rodríguez est une production Netflix de Víctor Rins et de la protagoniste elle-même.

Par conséquent ilLa saison 2 de « I’m Georgina » sera disponible dans le catalogue Netflix et vous pouvez le voir à partir de la date de la première sur ce lien.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « I AM GEORGINA »