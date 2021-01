Quand et comment voir la première de la saison 5 d’Exatlón United States

Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement de la saison 5 de ‘Exatlón États-Unis’, l’émission de télé-réalité de la compétition sportive, animée par Frederik Oldenburg. C’est une adaptation de l’émission turque originale et vise à rassembler 10 célébrités et 10 civils Les Latino-américains doivent faire face à divers tests.

Le concours approche de sa cinquième tranche, après avoir fait ses débuts à l’écran à la mi-2018 avec la saison 1, où il était le gagnant. Marisela cantu. Puis à 2 il a été couronné Valeria Sofia Rodriguez; dans 3 c’était pour Médina Alberto ‘El Venado’ et dans le dernier, qui s’est terminé en octobre 2020, a vu le gagnant Nate Burkhalter.

La différence dans cette nouvelle édition 2021 est que chaque groupe aura douze membres, où ils essaieront de combiner la juventus de certains membres avec l’expérience des autres. La moitié des concurrents seront d’anciens athlètes d’autres saisons et l’autre sera nouveau. Qui se démarque dans l’équipe de Famosos est Norma Palafox, qui a atteint la dernière étape de sa précédente participation et revient pour le match revanche.

L’équipe de célébrités sera composée de sportifs et d’athlètes de haut niveau et de célébrités du milieu du spectacle, tandis que celle de civils aura des sportifs et des athlètes qui chercheront à remporter le grand prix de 200 000 USD.

+ Quand la saison 5 d’Exatlón aux États-Unis est-elle diffusée?

La nouvelle édition de l’une des compétitions les plus populaires à la télévision arrivera prochainement Mardi 26 janvier à 19h / 6h.

+ Comment regarder la saison 5 d’Exatlón États-Unis?

Tous ses fans pourront profiter de cette grande émission de télé-réalité à travers la chaîne Telemundo.