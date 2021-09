Quand et comment voir JOSE x TikTok, le concert de J Balvin

Depuis que TIC Tac est devenu célèbre, le montant de téléchargements et utilisateurs enregistré dans la demande a largement dépassé les attentes. Est-ce que ce réseau social connecte des personnes du monde entier qui exploitent leur créativité et qui partagent toutes sortes de contenus. Il n’est pas nécessaire d’être célèbre pour devenir viral– Toute vidéo intéressante peut collecter des millions de vues. Et ceci, sans aucun doute, est un Une grande attraction pour les artistes qui cherchent à s’aventurer sur de nouvelles plateformes.







En ce sens, différents chanteurs ont commencé à choisir TikTok comme espace désigné pour présenter leurs derniers projets musicaux. C’est qu’avec une simple transmission, ils peuvent atteindre tous les coins du monde et diffuser leurs chansons. Cette fois, le tour sera reggaeton combiné avec pop. Ici, nous vous disons tous les détails!

A quoi ressemblera le concert sur TikTok ?

Son protagoniste sera J. Balvin, la star colombienne qui brille dans les musiques actuelles et qui est en tête des classements avec ses tubes depuis des années. Votre présentation sera appelée JOSE x TikTok, et consistera en un set d’une heure rempli de créativité visuelle et de haute valeur de production. L’artiste interprétera des classiques et des chansons de l’album tant attendu JOSE.

Tous les détails du concert en streaming que J Balvin (TikTok) donnera.



Quels morceaux seront inclus dans ce prochain album ? Un jour, votre collaboration avec Bad Bunny, Dua Lipa et Tainy, Quoi d’autre alors?, la chanson tendance qu’il a sorti avec Maria Becerra, et Quelle folie, son dernier single. Grâce à Universal Music Latino, il fera sa première officielle sur les plateformes numériques sur 10 septembre et, deux jours plus tard, il le présentera sur TikTok où il compte déjà plus de 17 millions de followers.

« J’adore TikTok et voir toutes les choses incroyables que mes fans font avec ma musique comme bande sonore. C’est spontané et interactif d’une manière que je n’ai pas ressentie avec mes fans depuis longtemps. Je suis inspiré lorsque j’ouvre l’application pour voir ce qu’ils font et cela m’encourage à trouver de nouvelles façons de présenter ma musique et de garder les choses à jour !« , a assuré le Colombien.







Quand sera-ce JOSE x TikTok ?

Le concert aura lieu via le profil de l’artiste sur ce réseau social prochainement 12 septembre. Consultez tous les horaires par pays.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 17h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 18h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 19h00

Espagne: 00h00