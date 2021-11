Quand et comment voir Coldplay et BTS aux AMA 2021

Les cérémonies de remise des prix avec des artistes internationaux ils sont de retour ! Petit à petit, tout rentre dans l’ordre et il devient plus facile de réaliser les cérémonies avec les chanteurs les plus talentueux. Fini les galas avec des présentations à distance. C’est du moins ainsi que le Prix ​​de la musique américaine qui mettra en vedette la présence de deux groupes adorés du public : Jeu froid et bts. Ici on vous dit comment les voir en live !

Il ne reste que quelques jours avant la édition 2021 passez votre grand soir. Et l’équipe britannique accompagnée du groupe sud-coréen n’a pas voulu être en reste. En ce sens, ils se retrouveront pour ravir les téléspectateurs avec leur tube Mon univers, la collaboration lancée en septembre de cette année qui parcourt déjà le monde avec son son entraînant que ses fans adorent.

Le spectacle aura lieu du Les anges et le profil officiel des AMA dans les réseaux sociaux a déjà commencé à anticiper de quoi il s’agira. De cette façon, ils ont publié dans l’un de leurs tweets : «11 membres. 2 bandes. 1 étape. Coldplay et BTS monteront sur scène aux American Music Awards pour leur première performance live de My Universe ensemble. Regardez cette performance d’un autre monde dimanche”.

Il est clair que ce sera un rendez-vous sans précédent et qu’il sera incontournable tant pour les fidèles fans de groupes musicaux que pour les mélomanes désireux de profiter d’une présentation de premier ordre. De plus, le groupe K-Pop – nominé comme meilleur artiste de l’année, groupe préféré et chanson pop préférée – interprétera son single Le beurre près de Megan Thee Sallion.

+ A quelle heure voir les American Music Awards ?

Les dimanche 21 novembre les prix auront lieu dans lesquels ils se distinguent également par leurs nominations Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift et The Weeknd. Aux États-Unis, la cérémonie débutera à 20 heures et sera diffusée sur le réseau ABC. Cependant, si vous êtes d’Amérique latine, vous pouvez le suivre en direct depuis les chaînes de TNT. Revoyez le calendrier de chaque pays !

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h00

Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00

Argentine, Chili, Brésil et Uruguay : 22H00

