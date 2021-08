Quand et comment regarder TUDUM, l’événement mondial des fans de Netflix

Et si tous les Des personnalités du monde de divertissement en un seul un événement? La même question a été posée Netflix, le géant de Diffusion qui cherche toujours à évoluer et à générer des rencontres inédites. Il ne s’agit plus seulement de réunir tout un vidéoclub sur une même plateforme, mais aussi d’avoir des productions originales et d’organiser virtuellement le contenu que les fans de séries et de films veulent voir.







En ce sens, il arrive TUDUM, un événement mondial dédié spécialement à chacun d’eux. Vous n’avez sûrement jamais lu ce mot, mais vous l’avez entendu à chaque fois que vous jouez le début d’un long métrage ou d’un épisode depuis l’application. Il existe différentes langues dans le monde, mais ce son est le même pour tout le monde. Par conséquent, la réunion vise à réunir tous les utilisateurs par le biais de divertissement et Reconnaissance.

Pour cela, le 25 septembre les célébrités et créateurs qui ont formé et font partie de Netflix seront ensemble dans un événement virtuel où ils seront présentés contenu exclusif et aperçus de fabrications. ça va durer trois heures et mettra en vedette la présence de personnages de séries telles que Des choses étranges, Le vol d’argent, Bridgerton, Cobra Kai et Le sorceleur. De plus, il y aura les acteurs de films tels que Mission de sauvetage, alerte rouge, Ne lève pas les yeux, La vieille garde et Le plus dur sera la chute.

La Casa de Papel, qui lance sa cinquième saison vendredi prochain, fera partie de TUDUM (Netflix).



La plateforme de streaming a assuré : «Les fans seront les premiers à être informés des dernières nouvelles et à voir des bandes-annonces, de nouvelles bandes-annonces et des clips exclusifs lors des discussions et des discussions. panneaux interactifs avec les stars des titres les plus marquants”. Mais .. Comment pouvez-vous accéder à cet événement ? Ici, nous vous disons.

Comment accéder à TUDUM ?

Pour participer à l’événement virtuel du 25 septembre, vous pouvez vous connecter via toutes les chaînes Netflix dans le monde. Vous n’avez qu’à les chercher dans YouTube, Twitter ou Twitch et vous ferez déjà partie des privilégiés qui apprécieront le contenu. est complètement gratuit Et votre seule tâche sera de faire attention et de vous amuser. De plus, il y aura des halls où seront diffusés du contenu d’anime, des séries coréennes et des films indiens. Revoir le Calendrier selon votre pays.

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 11.00

Chili, Paraguay, Bolivie, Venezuela et Porto Rico : 12:00

Argentine, Brésil et Uruguay : 13.00

Espagne: 18h00