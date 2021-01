Quand et comment regarder Shingeki No Kyojin saison 4 épisode 5?

L’attente est terminée! Shingeki No Kyojin laissera derrière lui une attente de deux semaines et diffusera un nouvel épisode de sa dernière saison. Il s’agit de Déclaration de guerre, le cinquième chapitre de l’anime qui approche lentement de sa fin. Soyez conscient de quand et comment le voir!

La célèbre série de L’attaque des Titans a fait une pause à partir du 27 décembre pour les vacances de fin d’année du personnel en charge. Le dernier épisode a laissé les fans dans l’attente de la scène post-crédits qui a eu la réunion de Eren et Reiner. Que se passera-t-il dans la cinquième tranche?

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 5 Première?

La nouvelle version arrivera ce 10 janvier 2021 dans la nuit du Japon et le matin de l’Amérique latine. Couvrira les épisodes 99 et 100 du manga qui touche également à sa fin. Ce 9 janvier, le chapitre 136 est sorti et les fans s’inquiètent pour l’avenir de l’un des personnages les plus aimés comme Levi Ackerman.

Shingeki no Kyojin, épisode 5, saison 4: horaires

10 janvier 2021

9:10 | Mexique.

10:10 | Colombie, Équateur, Pérou, Cuba, Panama.

11:10 | Venezuela, Bolivie, Porto Rico, République dominicaine.

12:20 | Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay.

3 Attack on Titan Chapters left – Attaque sur Titan Wiki (@AoTWiki)

9 janvier 2021





Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 5?

Crunchyroll téléchargera l’épisode eLe même 10 janvier avec sous-titres en espagnol et en HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 17 janvier. Par contre, c’est dimanche et vous pouvez profiter du troisième et quatrième chapitre.

La dernière saison de Shingeki no Kyojin (qui arrive à l’épisode 8) est actuellement largement acceptée par le public. IMDB lui a donné une moyenne de pas moins de 9,12 sur 10. La cinquième première a généré de nombreuses attentes et les réseaux sociaux l’ont exprimé.