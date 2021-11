Quand et comment regarder les retrouvailles de Harry Potter au Royaume-Uni

Lego Avenue Privet 4-75968

Entrez dans Privetlaan 4, la maison de la famille Dursley, et découvrez plein de choses magiques! Regardez le placard à balais sous les escaliers où dort Harry Potter™, tournez le cadran pour regarder les lettres de Poudlard™ voler dans la cheminée et rencontrez Dobby™ dans la chambre à l'étage d'Harry. Aidez Harry et Ron à s'échapper dans la Ford Anglia volante alors que Dirk, Tante Pétunia et Oncle Herman tentent de mettre fin au chaos.Les enfants peuvent reconstituer tous les événements inimaginables dans la maison des Dursley sur Privet Drive et créer leurs propres aventures Harry Potter™ avec une variété de figurines et de fonctionnalités amusantes. Comprend 6 figurines: Harry Potter™, Ron Weasley™, Dirk Dursley, Herman Dursleys, Petunia Dursleys et Dobby™, Hedwig™ la chouette, une voiture volante avec toit, portes et coffre qui s'ouvrent, plus une foule d'accessoires authentiques. - LEGO® Harry Potter™ Privet Drive 4 (75968) propose une foule d'endroits amusants et de moments du cinéma, y compris le placard à balais de Harry sous les escaliers, des lettres tombant dans la cheminée et la fuite de Harry dans la Ford Anglia volante. - Cette maison de poupée occupera les garçons et les filles à partir de 8 ans pendant des heures. Le jouet à collectionner inspire des histoires imaginatives et des jeux de rôle avec les figurines et plus encore des films Harry Potter™. - La maison mesure environ 17 cm de haut, 16 cm de large et 12 cm de profondeur. La voiture mesure environ 12 cm de long. Grâce à ses dimensions spacieuses et à ses détails authentiques, cet ensemble de jeu est idéal pour s'installer dans un endroit agréable ou pour jouer activement avec. - Aucune pile n'est requise pour ce jouet de construction à collectionner Harry Potter™. Les enfants s'amusent activement, seuls ou en famille et entre amis, où et quand ils le souhaitent. - Des instructions simples et claires permettent aux enfants de commencer à construire et à jouer tout de suite. Et en explorant davantage la maison de poupée, ils trouvent beaucoup d'inspiration pour créer des aventures sans fin. - Les jouets LEGO® Harry Potter™ sont un excellent cadeau pour les enfants qui veulent donner vie aux films de la meilleure façon possible! Les enfants font l'expérience de la vraie magie avec les ensembles de jeu LEGO Harry Potter remplis de personnages, de créatures et de lieux bien-aimés. - Les ensembles de jeu LEGO® répondent aux normes les plus élevées de l'industrie, garantissant que toutes les briques sont cohérentes, compatibles et se connectent et se séparent facilement (pas de magie nécessaire!), Et c'est ainsi depuis 1958. - Vous pouvez faire confiance aux briques et aux pièces LEGO® pour être absolument sans danger pour votre enfant. Ils sont jetés, chauffés, écrasés, tordus et analysés pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes au monde.