Quand et comment regarder la première de la saison 2 de « The White Lotus »

« Le Lotus Blanc» est un voyage d’agrément qui s’est transformé en cauchemar. La célèbre chaîne hôtelière créée par le Série HBO Max revient avec plus d’histoires, mais cette fois dans la belle ville de Sicile. Ici, nous vous dirons le calendrier pour voir la saison 2.

Avant longtemps, le programme créé par Mike White reviendra avec plus d’histoires et de nouveaux visages.

Jennifer Coolidgequi a récemment Il a également participé à « Vigilante »redonne vie à Tanya McQuoid-Hunt. Son personnage était également à Hawaï lors de la première saison.

Regardez ici la bande-annonce de « The White Lotus » Saison 2.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2 DE « THE WHITE LOTUS » ?

La saison 2 de « The White Lotus » sera diffusée en avant-première ce dimanche 30 octobre sur HBO et HBO Max à 21 h HE.

Calendrier des premières nationales :

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h le 30 octobre

20h le 30 octobre États-Unis, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h le 30 octobre

21h le 30 octobre Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h le 30 octobre

22h le 30 octobre Espagne: 3h du matin le 31 octobre

Aubrey Plaza, Will Sharpe, Theo James, Meghann Fahey dans la saison 2 de « The White Lotus » (Photo : HBO Entertainment)

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « THE WHITE LOTUS » ?

La série « Le Lotus Blanc » est disponible pour les abonnés HBO Max sur votre plateforme de streaming. Si vous êtes déjà utilisateur de cette plateforme, cliquez simplement dessus lien.

Si vous décidez de vous abonner, vous pourrez également accéder à certaines des autres émissions de télévision et films incroyables dont ils disposent. Il y a des plans à partir de 9,99 € (s/. 19,90 pour le Pérou) par mois.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPRENDRA LA SAISON 2 DE « THE WHITE LOTUS » ?

La La saison 2 de « The White Lotus » aura un total de sept épisodes. Le premier d’entre eux s’intitule « Ciao », qui est écrit et réalisé par Mike White.

« Ciao » première le 30 octobre 2022 « Rêve italien » sera diffusé le 6 novembre 2022 « Éléphants taureaux » sortira le 13 novembre 2022 « Dans le bac à sable » sortira le 20 novembre 2022 « C’est Amore » sortira le 27 novembre 2022 « Enlèvements » sera diffusé le 4 décembre 2022 « byg » sera diffusé le 11 décembre 2022

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LE LOTUS BLANC »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE LOTUS BLANC » SAISON 2