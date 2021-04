Quand et comment regarder la cérémonie des SAG Awards 2021

La saison des récompenses se poursuit malgré la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, qui a affecté de nombreuses productions audiovisuelles tout au long de 2020. Au niveau de l’importance, nous avons déjà eu la livraison des Golden Globes avec les protagonistes de chez eux, alors que nous nous préparons aux Oscars 2021 qui a déjà annoncé tous ses nominés et se tiendra le 25 avril. Dans ce cas, le Prix ​​SAG et vous devez prendre en compte ces données pour voir la transmission.

Il s’agit de la Screen Actors Guild Awards, qui depuis 1995 a reconnu les principales performances de ses membres, tant au cinéma qu’à la télévision. L’édition 2021 sera un événement d’une heure qui mettra en valeur et élargira les histoires distinctives de l’émission « Je suis un acteur » à travers des interviews ludiques et intimes inspirées de séries documentaires, qui seront tissées tout au long de la transmission.

+ Les acteurs qui participeront à la présentation:

Selon le communiqué officiel de l’Union, les acteurs que nous verrons seront: Riz Ahmed, Sterling K.Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley et Mary Steenburgen.

+ Qui sont les nominés pour les SAG Awards 2021?

La liste complète de tous les candidats qui iront à la recherche du prix peut être trouvée en cliquant ici. Jaseon Bateman, Laura Linney et Julia Garner se distinguent par Ozark, Anya Taylor-Joy et Bill Camp pour Gambit de la dame et Christina Applegate et Linda Cardellini pour Mort pour moi, ainsi que d’autres grands noms.

+ Quand a lieu l’événement Screen Actors Guild?

La 27e édition du Prix ​​SAG, qui a changé sa date d’origine pour Covid-19, Ce sera dimanche prochain, le 4 avril lors d’un gala qui servira de prélude aux Oscars. Nous verrons de nombreux acteurs, actrices, films et contenus télévisuels qui n’ont pas été pris en compte par les grandes cérémonies, comme les Emmys.

+ À quelle heure commencent les SAG Awards 2021 et sur quelle chaîne?

L’événement des Screen Actors Guild Awards Il commencera à 17h00 heure locale, tandis qu’en Amérique latine ce sera la nuit: 19h00. pour le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua; 20 heures pour le Mexique, la Colombie, le Pérou, l’Équateur, Cuba et le Panama; 21 h pour la Bolivie, le Venezuela, Porto Rico et la République dominicaine; et 22 heures pour l’Argentine, l’Uruguay, le Chili, le Brésil et le Paraguay.

Aux États-Unis, il peut être vu à travers le réseau TBS, tandis que dans Amérique latine responsable de sa délivrance est le Chaîne TNT, comme c’est le cas avec la plupart des remises de prix et vous aurez l’occasion de le voir avec le commentaire en direct ou dans la langue originale.