Quand et comment regarder ‘Adoptez, n’achetez pas’, la spéciale avec des histoires émouvantes de chiens abandonnés

Chaque jour, des dizaines de cas de chiens abandonnés et à la recherche d’un logement apparaissent sur les réseaux sociaux. Certains réussissent à avoir une nouvelle maison, tandis que d’autres restent dans la rue en attendant que leur histoire change. Ces expériences émouvantes seront présentées dans ‘Adoptez, n’achetez pas’, une émission spéciale de 8 épisodes dans le cadre de la nouvelle série ‘Home for Dogs’ de National Geographic .

Tout se déroule dans un refuge rural en Grande-Bretagne, où des dizaines d’animaux attendent de rencontrer leurs nouveaux propriétaires. Chaque chapitre racontera le cas d’un animal et les circonstances de son abandon. De la même manière, il sera montré aux personnes qui viennent sur les lieux voulant voir leur vie transformée par l’arrivée d’un nouveau membre à quatre pattes de la famille.

Le thème de l’adoption qu’il promeut « Adoptez, n’achetez pas » souligne la responsabilité des nouveaux propriétaires lorsqu’ils décident d’accueillir un animal domestique dans la maison. En ce sens, Lucia Soler, représentante de l’ONG WUF, a indiqué qu’il faut garder à l’esprit que c’est « Un engagement à vie » et que « Ils ont besoin d’attention, d’exercice, d’affection et de compagnie chaque jour de l’année ».

Dans le cas où vous souhaiteriez changer la vie d’un chien, mais que vous n’avez pas de disponibilité à adopter, il existe des alternatives comme devenir parrains et marraines, puisque la plupart des refuges et organisations ont la possibilité de parrainer un chien et ainsi de collaborer à l’amélioration de sa vie, sans emportez-le nécessairement chez vous. Par exemple, au Pérou, il existe www.clubwuf.pe, qui en plus d’offrir l’option d’adoption, permet également de parrainer des chiens qui n’ont pas encore trouvé de foyer.

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre le spécial du National Geographic avec huit épisodes. Tous les jours à 18h, les amoureux des animaux pourront profiter ‘Adoptez, n’achetez pas’.

Ces émissions arrivent au compte à rebours de la première de « Bonnes vacances, animaux de compagnie », une programmation spéciale qui sera diffusée les 24 et 31 décembre à partir de 21 h pour aider les animaux à faire face au stress causé par le rugissement des feux d’artifice grâce à la diffusion d’images et de musique relaxante de la production » Symphonie pour la Terre », une initiative que Nat Geo mène pour la quatrième année consécutive et qui peut également être vue sur Nat Geo Kids et National Geographic Wild.

