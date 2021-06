Quand et comment Jeff Bezos ira-t-il dans l’espace lors du premier vol d’équipage de Blue Origin

Blue Origin, une entreprise aérospatiale fondée en 2000 par le créateur et milliardaire d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il irait dans l’espace avec son frère dans la navette New Shephard de l’entreprise en juillet.

Quand et comment Jeff Bezos se lancera-t-il dans l’espace

Nommée d’après le premier Américain à entrer dans l’espace, la capsule pour six personnes effectuera un vol de 11 minutes qui survolera juste au-dessus du bord de l’espace – 62 miles au-dessus de la surface de la Terre – avant de redescendre.

Blue Origin n’a jusqu’à présent effectué qu’une série de 15 vols d’essai sans équipage de son véhicule New Shepard, mais le directeur du laboratoire de conception aérospatiale de l’Université Vanderbilt, Amrutur Anilkumar, félicite la société et ses efforts par rapport à SpaceX.

« Blue Origin, admirablement, s’y est pris avec soin et a construit un véhicule fiable et moins ambitieux et est susceptible de réussir », a-t-il déclaré. « Il est à noter que Bezos se sent à l’aise d’emmener son frère faire un tour ; c’est probablement la meilleure exclamation pour la sécurité et la fiabilité.

Prêt à prendre son envol 15 jours seulement après que Bezos a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon, il dit que c’est quelque chose qu’il a voulu faire toute sa vie.

« Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a déclaré Bezos dans une publication Instagram lundi matin. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami. »

On ne sait pas grand-chose sur Blue Origin car ils gardent toutes leurs fusées et leurs tests silencieux, mais c’est la première fois qu’ils vont envoyer un équipage dans l’espace. Ils vendent également aux enchères un siège du voyage qui ira à un enchérisseur chanceux.

Elon Musk, Jeff Bezos et l’avenir du tourisme spatial

Blue Origin n’est pas la seule entreprise à avoir les yeux rivés sur le tourisme spatial. Virgin Galactic, une autre société aérospatiale financée par le milliardaire britannique Richard Branson, prévoit d’effectuer des vols vers l’espace suborbital pour les ultra-riches dans le but de pénétrer le marché en plein essor et de concurrencer directement Blue Origin.

Malgré la concurrence, Branson a tendu la main et a félicité Bezos pour l’accomplissement, remarquant que « maintenant les deux [companies] ouvrent l’accès à l’Espace, c’est extraordinaire !

Alors qu’Elon Musk vise beaucoup plus loin (Mars), il n’a fait aucune annonce concernant l’entrée dans l’espace à bord de l’une de ses nombreuses fusées SpaceX, faisant de Bezos le premier de l’industrie aérospatiale privatisée à entrer dans l’espace.

Bezos a qualifié Blue Origin de « travail le plus important que je fasse », alors alors qu’il quitte le poste de PDG d’Amazon et occupe le poste de président exécutif, il est susceptible de se concentrer sur l’avenir de la société aérospatiale et de continuer à se tourner vers le horizon avec l’exploration spatiale et le tourisme.

Pourquoi Jeff Bezos va-t-il dans l’espace ?

Dans la même interview avec Mathias Döpfner, PDG d’Axel Springer, Bezos a déclaré que « Je l’étudie et j’y pense depuis que j’ai cinq ans – mais ce n’est pas pour cela que je poursuis ce travail. Je Je poursuis ce travail parce que je crois que si nous ne le faisons pas, nous finirons par aboutir à une civilisation de stase, ce que je trouve très démoralisant. »

Il croit que si nous n’étendons pas notre exploration et notre colonisation de l’espace, notre civilisation se stabilisera et cessera toute progression.

Il croit également qu’une fois qu’il reviendra du voyage, il sera un homme changé, en disant : « Voir la Terre depuis l’espace, ça vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l’humanité. C’est une seule Terre », a déclaré Bezos dans un post Instagram. « Je veux prendre ce vol parce que c’est une chose que j’ai voulu faire toute ma vie. C’est une aventure. C’est un gros problème pour moi.

Jeff Bezos pense que dans les décennies à venir, des millions de personnes travailleront et vivront dans l’espace, il est donc logique qu’il veuille prendre une longueur d’avance dans le secteur spatial.

Que va faire Jeff Bezos ensuite ?

Ce n’est pas tout ce qu’il veut faire, cependant. Blue Origin de Bezos construit également des moteurs de fusée à vendre à une autre société de fusées, United Launch Alliance, qui a rivalisé avec SpaceX pour faire partie de la mission de la NASA pour retourner sur la lune, et prévoit également de construire une fusée orbitale appelée New Glenn qui est censée pour lancer des satellites commerciaux dans l’espace.

Bien qu’il n’ait pas annoncé le prix des futurs billets de vol spatial, le siège mis aux enchères vaut 3,5 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article, donc le prix est toujours assez élevé.

Bien que les ultra-riches soient les seules personnes capables de voyager dans l’espace pour le moment, c’est un grand pas dans la bonne direction.

Avec Musk prévoyant de coloniser Mars, la NASA prévoyant de renvoyer des humains sur la lune et de riches milliardaires capitalisant sur le tourisme spatial, l’avenir s’annonce prometteur pour de réels progrès dans la dernière frontière.

Lorsque vous voyagez vers et depuis l’espace, la lune et Mars deviennent plus fréquents, les prix vont baisser et bientôt nous aurons des navettes spatiales Disney pour nous emmener au parc d’attractions Treasure Planet.

Plus sérieusement, cela pourrait être un bon début dans l’avancement de la société humaine, et c’est une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la technologie.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.