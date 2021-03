Quand et à quelle heure regarder l’épisode 1 de The Falcon and The Winter Soldier sur Disney +

‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ est la prochaine étape de Univers cinématographique Marvel, après «WandaVision», la première série de la société de production qui a été créée cette année et s’est terminée il y a deux semaines. Les fans ont vécu le spectacle d’une manière unique, car semaine après semaine, il a laissé des indices et mis en place différentes théories. On s’attend à ce que dans cette nouvelle opportunité, la même chose se produise, et ils ont même prévu qu’il y en aura beaucoup plus. Quand l’épisode 1 est-il diffusé?

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « Suivez l’histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes, où ils doivent s’attaquer à l’héritage de devenir le nouveau Captain America ». Ils ont récemment annoncé que sera temporairement situé six mois après les événements développés dans ‘Avengers: Endgame’, et ils doivent encore signaler si cela se produit avant, après ou en même temps que «WandaVision».

Le casting est composé de: Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldat de l’hiver), Danuel Brühl (Baron Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker) et George St-Pierre (Batroc). Apparaîtra également Don Cheadle (Machine de guerre), Erin Kellyman (membre de Flag-Smashers) et Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mill Oui Carl Lumly dans des rôles inconnus.

Les premières critiques de la presse prévoient que les fans verront beaucoup d’actionsurtout dans les dix premières minutes, et ensuite ils raconteront une histoire rafraîchissante, sombre et captivante. En tout il y aura six chapitres, qui dureront entre 50 et 60, selon Le New York Times, Y ils en lanceront un par semaine.

+ Quand est-il sorti et comment regarder The Falcon and The Winter Soldier?

La première officielle du premier épisode de « The Falcon and The Winter Soldier » aura lieu le vendredi 19 mars. Il peut être vu sur le service de streaming Disney + à des moments différents, selon le pays où vous vous trouvez. Depuis vendredi dernier, vous pouvez voir ‘Marvel Legends’, qui passe en revue l’histoire des personnages principaux.

+ À quelle heure l’épisode 1 est-il diffusé?

Mexique et Amérique centrale: 02:00

Colombie, Pérou et Équateur: 03:00

Venezuela et Bolivie: 04:00

Argentine, Chili, Uruguay: 05h00

Espagne: 09h00