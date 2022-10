Quand est sorti The Nun 2 ?

WARNER BROS.

Warner Bros. a annoncé quand ce chapitre de la franchise The Conjuring arrivera. Où pouvez-vous regarder le film original sur Halloween ?

©IMDBLa Monja a été créée en 2018 en tant que nouveau chapitre d’El Conjuro.

Octobre est le mois de Halloween et, par conséquent, l’étape idéale de l’année pour jeter un œil aux classiques de la la terreur. Et parmi les options les plus remarquables, il y a un long métrage relativement récent qui a réussi à voler les regards des fans du genre, afin d’obtenir son son tant attendu suite. On parle de la nonnele film qui aura une deuxième partie de la main de Warner Bros. Quand exactement sortira-t-il en salles?

Était en 2018 lorsque le film original a eu sa première tant attendue avec un scénario de Gary Dauberman et l’adresse de Corinne Hardy. De quoi s’agissait-il? Le synopsis officiel de l’étude indique : «Lorsqu’une jeune religieuse cloîtrée dans un monastère roumain se suicide, le Vatican envoie un prêtre au passé trouble et une novice sur le point de prononcer ses vœux perpétuels pour enquêter.”.

En ce sens, il insiste : «Ensemble, ils découvrent le secret impie de l’ordre. Risquant non seulement leur vie, mais aussi leur foi et leur âme même, ils font face à une force malveillante qui prend la forme de la même religieuse démoniaque qui terrorisait autrefois le public dans Le sortilège 2alors que le couvent devient un champ de bataille sanglant entre les vivants et les damnés”. C’est-à-dire qu’il fait partie de la mythique franchise d’horreur.

Le film a joué Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet et Bonnie Aarons. Ils ont également complété le casting avec leurs performances Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonny Coyne, Manuela Ciucur, Jared Morgan, Sandra Teles, Boiangiu Alma et Laur Dragan, entre autres. Cet Halloween, vous pouvez profiter de The Nun via le service de streaming hbo max. Ici, nous vous disons à quoi ressemblera sa suite!

+ Date de sortie de La Nonne 2

Bien qu’il reste quelques détails à connaître sur La nonne 2Warner Bros. a déjà annoncé quand cette suite de la saga de Le sortilège, qui apportera une nouvelle histoire sur Sœur Irène. La date d’échéance est la prochaine 8 septembre 2023où des acteurs acclamés reprendront leurs rôles, accueillant les jeunes Tempête Reid Elle est prête à rejoindre le casting.

