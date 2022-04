Quand est sorti le nouveau jeu vidéo animé One Piece Odyssey ?

L’Équipage du Chapeau de Paille sera de retour dans un nouveau jeu vidéo original appelé »One Piece Odyssée ». Sous la vision du créateur de l’anime lui-même, Eichiro Odale jeu développé par ILCA Inc, est un JRPG qui nous plonge dans une nouvelle aventure massive dans l’univers » One Piece », qui permettra aux joueurs d’explorer des donjons, de résoudre des énigmes, des quêtes sans fin, et aura un tour classique- mode de jeu basé sur le combat.

Les joueurs feront partie du groupe commandé par Luffy, pouvant assumer le rôle de personnages d’anime bien connus, atteignant de nouvelles îles, naviguant à travers des océans mystérieux sous l’œil toujours attentif des Cinq Anciens.

Bien que l’on n’en sache pas beaucoup plus sur le titre, « One Piece Odyssey » a publié une bande-annonce où l’on peut voir tout ce que le jeu contient, pour vivre une authentique aventure de pirate. La bande-annonce met en évidence certains des mouvements de finition de l’équipe et la synergie entre eux, avec des mécanismes de plate-forme, d’exploration et de résolution d’énigmes, la bande-annonce fait un excellent travail pour présenter tout ce que « One Piece Odyssey » a à offrir.

La bande-annonce est sortie le 28 mars lors des célébrations du 25e anniversaire de One Piece. Le jeu est en développement depuis au moins trois ans, mais le temps semble bien dépensé car la bande-annonce montre des environnements impressionnants. Les fans de la série peuvent écouter l’œuvre du compositeur de renom lors de l’avant-première Motoi Sakurabaqui a travaillé sur les séries »Tales » et »Dark Souls ».

Le jeu permettra aux joueurs de prendre le contrôle de tout le groupe de chapeaux de paille, en utilisant le légendaire Luffy, et bien sûr Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook, sans aucun doute une sacrée expérience. pour ceux qui suivent l’anime »One Piece » depuis longtemps.

L’histoire de » One Piece Odyssey » a été développée en partie par Eiichiro Oda et sera canon dans la chronologie principale de » One Piece ». Les fans de la série peuvent rechercher une histoire et un monde créés non seulement par le créateur, mais également par des fans dédiés à son travail de longue date.

« J’espère livrer une aventure épique et dramatique de Straw Hats que les fans de » One Piece « et les fans de JRPG pourront vivre et apprécier », a déclaré le producteur principal du jeu, Katsuaki Tsuzuki.

» One Piece Odyssey » devrait sortir en 2022 et sera disponible sur PlayStation, PC et XBOX, et sera le jeu vidéo que les fans attendent depuis si longtemps, célébrant d’une manière unique le grand impact de l’une des séries animées les plus emblématiques de tous les temps.