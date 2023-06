Quand est sorti Kraven The Hunter au Mexique et en Amérique latine ?

in

Le premier aperçu de Kraven The Hunter a été présenté et a suscité l’attente des fans de l’univers Spider-Man. Quand pourra-t-on le voir au cinéma ?



© IMDbKraven The Hunter sort en salles et nous vous dirons quand ce sera.

Après que venin, Venom : qu’il y ait carnage et Morbiusl’univers de homme araignée de images sony vous accueillera dans un nouveau film : Kraven le chasseur. En association avec merveillevient ce titre du supervillain russe réalisé par JC Chandor et mettant en vedette Aaron Taylor Johnson. Au cours des dernières heures, sa première bande-annonce est arrivée, mais quand sort-elle ?

L’incorporation du personnage dans les films d’action réelle est un plan qui dure depuis près de deux décennies et aurait pu faire partie de divers projets, mais en raison de problèmes de droits, il n’a jamais atteint une bonne destination. Enfin, il aura son film solo et ce sera l’année, après avoir tourné de février à juillet 2022. Voici la nouvelle bande annonce !

+Quand Kraven The Hunter sera-t-il diffusé au Mexique et en Amérique latine ?

En principe, le long métrage devait arriver en janvier de cette année, mais pour diverses raisons, la date a été modifiée. Aux États-Unis, le film sortira le 6 octobre, mais il faut savoir qu’il sera vu avant en Amérique latine. Kraven le chasseur sortira au Mexique le jeudi 5 octobre, comme le reste de l’Amérique latine.

Comme c’était le cas auparavant, ce sera une bande d’origine pour le méchant. Son synopsis avance : « Kraven the Hunter est l’histoire de comment et pourquoi l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel est né. Aaron Taylor-Johnson joue le rôle principal dans ce film qui se déroule avant sa fameuse vendetta contre Spider-Man. ».

Aaron Taylor Johnson, qui était Pietro Maximoff/Quicksilver dans l’univers cinématographique Marvel, jouera Sergei Kravinoff/Kraven. Le reste de son casting principal est complété par : Levi Miller, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Russell Crowe, Christopher Abbott et Alessandro Nivolaentre autres.

