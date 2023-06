Quand est sorti Hidden Strike en 2023 ? : La bande qui unit Jackie Chan et John Cena

in

Cinéma

La bande Hidden Strike vient de sortir sa bande-annonce et vous pouvez la voir ici, ainsi que tout ce que l’on sait sur cette super production.



© @RottenTomatoesTRAILERSHidden Strike est l’un des films les plus attendus de ce 2023, après la sortie de sa bande-annonce.

Cette semaine, nous avons été surpris par la bande-annonce de Hidden Strike, la bande qui réunira Jackie Chan et John Cena dans une aventure bourrée d’action, alors les fans des deux stars veulent savoir quand est sorti ce filmon va donc vous parler de ce film qui est déjà l’un des plus attendus de 2023.

Quand Hidden Strike est-il sorti en 2023 ?

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise pour sa première, le portail Technosport espère que ce film est sorti au cours de l’été de ce 2023ce qui nous laisse les mois de juin, juillet, août et septembre comme les plus probables au cours desquels ce film sortira dans le monde entier.

Jackie Chan et John Cena unissent leurs talents dans Hidden Strike : de quoi parle la cassette ?

Le film réalisé par Scott Waugh mettra en vedette la légende du film d’action Jackie Chanet la star hollywoodienne Jean Cena, qui uniront leurs capacités pour un cinéma à haut indice d’octane.

Et c’est que ce film, selon son synopsis officiel, nous racontera une histoire se déroulant dans un futur post-apocalyptique dans lequel se déroule une guerre pour le contrôle du pétrole. ça causera 2 vétérans, Chan et Cena doivent unir leurs forces lorsqu’on leur confie la mission de protéger un groupe de civils sur « l’autoroute de la mort » à Bagdad (Irak).

Ceci afin qu’ils arrivent en toute sécurité dans une zone sûre, même si bien sûr ce ne sera pas facile puisque dans la bande-annonce du film, vous pouvez voir que les 2 stars de l’action feront face à des obstacles sans fin qui nous permettra de voir des séquences d’action étonnantes.

