Quand est sorti Game of Twins 2 : la suite est-elle réelle ?

Hayward Pompe Hayward Super Pump Modèle - SP2611XE16/3 - 1,00CV tri - 2"

Pompe Hayward Super Pump La référence ! Incontournable, la Super Pump convient à la majorité des bassins et répond à toutes les configurations standards. Elle est disponible dans une large gamme de puissance et de configuration avec des références très étendues de ¾ à 2 Cv, monophasée et triphasée, en sorties de 1,5’’ et 2’’. Mondialement reconnue pour être l’une des pompes les plus silencieuses et les plus fiables jamais fabriquées, elle est également facile à entretenir gràce à ses papillons de couvercle qui permettent un accès rapide au panier. Son célèbre préfiltre carré a souvent été copié, mais la Super Pump reste sans égale à ce jour. Polyvalence Résistance Convient pour toutes les dimensions de bassins familiaux. Existe avec des sorties 2â 'â ' ou 1"1/2 - Puissances de 0,5 à 2 cv. Existe en monophasée et triphasée. Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Obturateur en céramique sur carbone. Performance Entretien facile Pompe auto amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5). Turbine haute performance en Noryl avec insert en laiton. Moteur résistant et à rendement élevé. Protection thermique incorporée avec réenclenchement automatique. Couvercle en polycarbonate transparent avec papillons, pour ouverture et fermeture rapide. Panier de préfiltre très grande capacité de 1 800 cm3. Bouchon de vidange facilitant l’hivernage. Caractéristiques techniques Référence Puissance Puissance Absorbée Puissance restituée Ampérage Alimentation Entrée / Sortie Débit Compatible eau salée Dimension "A" SP1608XE11/1 0,75 CV 870W 590 W 3,6 Mono 1"1/2 11m3/h âoe” 213 mm SP2608XE11/1 0,75 CV 870 W 590 W 3,6 Mono 2" 12,5m3/h âoe” 213 mm SP1611XE16/1 1,00 CV 870 W 590 W 4,3 Mono 1"1/2 13,5m3/h âoe” 213 mm SP2611XE16/1 1,00 CV 975 W 720 W 4,3 Mono 2" 15,5m3/h âoe” 213 mm SP1616XE22/1 1,50 CV 975 W 720 W 5 Mono 1"1/2 15,5m3/h âoe” 225 mm SP2616XE22/1 1,50 CV 1 100 W 790 W 5 Mono 2" 18m3/h âoe” 225 mm SP1622XE25/1 2,00 CV 1 100 W 790 W 7 Mono 2" 19,5m3/h âoe” 251 mm SP1611XE16/3 1,00 CV 945 W 750 W 3,3/1,9 Tri 1"1/2 13,5m3/h âoe” 213 mm SP2611XE16/3 1,00 CV 945 W 750 W 3,3/1,9 Tri 2" 15,5m3/h âoe” 213 mm SP1616XE22/3 1,50 CV 945 W 750 W 3,2/1,85 Tri 1"1/2 15,5m3/h âoe” 225 mm SP2616XE22/3 1,50 CV 945 W 750 W 3,2/1,85 Tri 2" 18m3/h âoe” 225 mm SP1622XE25/3 2,00 CV 1355 W 1100 W 5,2/3,0 Tri 2" 19,5m3/h âoe” 251 mm Dimensions et rendement Évolution des signalétiques Référence Puissance Référence équivalente SP1608XE11/1 0,75 CV mono SP1608XW11/1 SP2608XE11/1 0,75 CV mono SP2608XY11/1 SP1611XE16/1 1,00 CV mono SP1611XW16/1 SP2611XE16/1 1,00 CV mono SP2611XY16/1 SP1616XE22/1 1,50 CV mono SP1616XE22/1 SP2616XE22/1 1,50 CV mono SP2616XY22/1 SP1611XE16/3 1,00 CV tri SP1611XW16/3 SP2611XE16/3 1,00 CV tri SP2611XY16/3 SP1616XE22/3 1,50 CV tri SP1616XE22/3 SP2616XE22/3 1,50 CV tri SP2616XY22/3 SP1622XE25/3 2,00 CV tri SP2622XY25/3 Garantie commerciale 3 ans (dont 1 an après enregistrement du produit sur Hayward.fr) La garantie commerciale du...