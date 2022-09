Quand est sorti Don’t Worry Darling au Mexique ?

Images de Warner Bros.

Le film mettant en vedette Harry Styles et Florence Pugh est plein de controverses et de critiques assez négatives.

©IMDBLe film arrive ce mois-ci.

Le deuxième film de Olivia Wilde se rapproche d’atteindre les théâtres. Après un passage par le festival de Venise, les premières critiques commencent à se faire connaître, qui ne sont pas du tout favorables à cette production. Harry Styles et Florence Pugh sont les principaux visages de cette histoire où ils sont aussi Gemma Chan et Chris Pine. Son titre original est Ne t’inquiète pas, chérie mais il sortira dans les salles d’Amérique latine sous le nom Ne t’inquiète pas chéri.

Jusqu’à présent, l’accent est mis sur la controverse derrière la production, qui a connu des licenciements et des bagarres depuis le début du tournage. Ne vous inquiétez pas, Honey devait à l’origine être joué par Shia La Beouf mais il a fini par démissionner (au milieu, on a dit qu’il avait été licencié pour mauvais traitements et il est sorti pour nier le directeur en montrant des vidéos et des discussions entre les deux, où elle lui a demandé de ne pas partir). Ensuite le chiffre de Harry Styles avec qui Olivia Wilde a commencé à avoir une liaison et, comme si cela ne suffisait pas, on a dit que la relation entre Florence Poug et elle n’avait pas l’air bien du tout à cause des différences sur le plateau de tournage.

quelle est l’intrigue de Ne t’inquiète pas chéri? C’est un thriller psychologique qui se déroule dans une ville fictive appelée Victory, dans les années 1950. Alice (Pugh) et Jack (Styles) Ils entretiennent une relation qui semble parfaite, comme tout ce qui se passe dans les lieux. Cependant, l’entreprise pour laquelle Jack travaux était celui qui a créé ce lieu et les mystères derrière cette entreprise commencent à susciter de plus en plus d’intérêt dans Alicequi entame une enquête qui met en péril la paix et le confort de la vie qu’il entretient avec sa compagne.

Comme on l’a dit, le film a commencé sa tournée des festivals mais il ne faudra pas longtemps avant que le public puisse le voir dans les salles mexicaines. Quand cela va arriver? Images de Warner Bros. programmé la première de Ne t’inquiète pas chéri arriver avant fin septembre. Jeudi prochain, le 22 septembre, vous pourrez aller voir ce film qui, à ce stade, semble générer plus d’attention pour toute la morbidité derrière sa production que pour l’intrigue elle-même.

+Les premières critiques de Ne t’inquiète pas chérie

De toutes les opinions qui ont été rendues publiques, beaucoup mettent en lumière Florence PougQuoi Cary chéri de chronique de Houston qui dit que « il vole le film ». Cependant, les critiques sont sévères avec le résultat final : « Le scénario commence à faiblir, au fur et à mesure que la direction de Sauvage« ils écrivent dans Salon de la vanité; alors que en Norme du soir de Londres souligner que « Il faut au film 90 bonnes minutes pour révéler où il va, mais à ce moment-là, les téléspectateurs l’ont compris par eux-mêmes ou ont perdu tout intérêt, peut-être les deux « . En bref, il a reçu une très faible approbation de 43 % en Tomates pourries plus de 37 avis.

