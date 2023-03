Quand est sorti De Viaje avec Los Derbez 3 ?

Première vidéo

La troisième saison de En voyage avec la Derbez est sur le point d’être diffusé sur Prime Video.

©IMDBLa troisième saison de De Viaje con los Derbez arrivera sur Prime Video

Si quelqu’un a su explorer et tirer le meilleur parti de son héritage familial, c’est Eugène Derbezqui a créé avec sa famille En voyage avec la Derbez en 2019, puis ils ont eu une deuxième saison en 2021 et, après le succès du projetIls sont déjà sur le troisième versement et ici nous vous disons lors de sa première Voyager avec la Derbez 3.

La troisième saison de En voyage avec la Derbez sera diffusé sur Prime Video le 7 avril au Mexique et dans plus de 240 paystandis qu’aux États-Unis et à Porto Rico via Vix+.

+ De quoi parlent les saisons de De Viaje con los Derbez ?

La première saison a montré Eugenio Derbez, qui a convaincu sa famille de prendre des vacances ensemble pour la première fois alors ils ont passé un mois dans Maroc.

la deuxième saison a montré que la famille faisait un road trip en camping-car à travers le nord-ouest des États-Unis alors qu’ils ont survécu dans la nature.

Cette troisième saison promet un voyage en Jamaïque tandis que la famille rejoint le plan d’Aislinn de voyager vers une destination où ils pourraient s’amuser et être plus calmes que lors des voyages précédents.

D’après ce que l’on peut voir dans la bande-annonce, le nouvel épisode a également la participation de aislinn, vadir, José Eduardo et AïtanaAussi, bien sûr Eugène et alessandra rosaldo.

Voyager avec la Derbez 3 aura six épisodesavec un décompte supplémentaire de une demi-heure chacun. Deux épisodes seront diffusés chaque semaine, à partir du 7 avril, sur Prime Video.

