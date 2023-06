Quand est sorti Come Back to Me ? La telenovela avec William Levy et Rodolfo Salas

in

Série

Apprenez à connaître le casting de la production dirigée par l’acteur cubain.



© Getty Images pour Festival PeopleL’acteur partage des crédits avec des célébrités telles que Rodolfo Salas

Après avoir joué et réalisé la série Monte CristoWilliam Levy est prêt à revenir aux feuilletons télévisés et maintenant il le fera avec Reviens à moi et, pour que vous ne le manquiez pas, nous vous disons Quand le nouveau projet qui met également en vedette Rodolfo Salas est-il présenté?.

+ Quelle est la première de Vuelve a Mí et de quoi s’agit-il ?

D’accord avec IMDb, la série est en post-production, donc la date exacte de sa première n’a pas encore été publiée Reviens à moi. Dans la nouvelle production Telemundo, William Levy joue Porfirio.

De quoi s’agit-il? La série est décrite par Telemundo comme captivante, pleine de passion et d’émotions débordantes. L’intrigue suit Nuria, une femme qui a une courte relation avec Braulio. sans savoir qu’il est l’un des propriétaires de l’entreprise où il travaille.

« Les vies des personnages commencent à s’entremêler après le tragique enlèvement d’Andrés, le fils de Nuria. Dans ce drame rempli de liens amoureux, l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils deviendra le fil conducteur de l’histoire.», souligne Telemundo à propos de la telenovela.

Quelle est la répartition de Reviens à moi? Les vedettes de la série William Levy, samadhi zendejas, Kimberly Dos Ramos, Rodolfo Salas, Christian de la CampaAriana Saavedra, Ximena Herrara, Christian Ramos, Fernando Valence, Laura FloresAmarante Ruiz et Géraldine Galvanentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?