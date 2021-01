le Roblox L’événement de chasse aux œufs a commencé la même année Roblox lancé, en 2008. Depuis lors, la chasse aux œufs est passée d’événements à un seul niveau à des missions plus complexes couvrant l’ensemble du Roblox univers. La chasse aux œufs de cette année ne sera pas différente.

Quand est Roblox Egg Hunt 2021?

À l’approche du printemps 2021, le Roblox la question de la communauté est toujours: quand Roblox Chasse aux oeufs? Bien qu’il n’y ait pas de date officielle pour le moment, nous nous attendons à ce que Roblox Chasse aux œufs pour courir n’importe où de la fin mars au début mai. Nous ne manquerons pas de mettre à jour lorsque nous connaîtrons la date exacte.

Voici un aperçu des dates des trois dernières chasses aux œufs:

Chasse aux œufs 2020: Agents d’EGG – 7 avril 2020 au 28 avril 2020

7 avril 2020 au 28 avril 2020 Chasse aux œufs 2019: brouillé dans le temps – 18 avril 2019 au 13 mai 2019

– 18 avril 2019 au 13 mai 2019 Chasse aux œufs 2018: les grands contes du jaune – 28 mars 2018 au 20 avril 2018

Comme le montrent les dates ci-dessus, la chasse aux œufs annuelle a tendance à tomber de la fin mars à la mi-mai. Ce qui est certain, c’est que la chasse aux œufs aura lieu autour des vacances de Pâques. Cette année, Pâques tombe le dimanche 4 avril.

Comment s’appelle Roblox Egg Hunt 2021?

Un nom spécial qui a flotté autour de Egg Hunt 2021 est Metaverse. La nouvelle de Egg Hunt 2021 a débuté en décembre 2020 lorsque des appels ont été envoyés aux développeurs Roblox pour qu’ils soumettent leurs jeux pour l’événement. Cela a confirmé deux choses:

Egg Hunt 2021 sera une chasse aux développeurs. Le Metaverse jouera un grand thème pour Egg Hunt 2021.

Ce n’est pas la première fois que le «terme» Metaverse flotte dans le Roblox communauté. Dave Baszucki, PDG et co-fondateur, parle du Metaverse, de la transformation Roblox dans un univers virtuel partagé où les joueurs peuvent partager des expériences humaines dans un environnement en ligne sécurisé. Le plan 2021 de création d’une expression humaine en temps réel sur tous les avatars Roblox est une autre étape vers la réalisation du métaverse.

Bien que nous ne sachions pas ce que Roblox Egg Hunt 2021 Metaverse impliquera, nous nous attendons à ce que la Dev Hunt unit les joueurs à travers plusieurs jeux d’une manière que le jeu n’a pas encore atteint.

Que vais-je obtenir de Egg Hunt 2021?

Des œufs et beaucoup d’entre eux! Sauf que ces œufs ont des designs spéciaux et sont des objets cosmétiques pour vos personnages. L’un des plus grands attraits de Roblox les événements sont les récompenses cosmétiques pour votre avatar, et la chasse aux œufs ne déçoit pas.

L’image ci-dessus n’est qu’un petit exemple du type d’œufs apparus lors d’événements antérieurs de chasse aux œufs. Il est trop tôt pour dire à quoi ressembleront les nouveaux œufs, mais il y a de fortes chances que vous soyez bien récompensé.

Qu’est-ce qu’une chasse aux développeurs?

Les Dev Hunts sont des missions réalisées par les développeurs Roblox à travers une variété de certaines des meilleures expériences Roblox proposées par le jeu. Dev Hunts offre aux développeurs Roblox la possibilité de présenter leurs jeux au public Roblox le plus large possible, car les événements sont populaires parmi la communauté de masse. Beaucoup des jeux Roblox les plus populaires sont présentés pour les Dev Hunts, mais les petits développeurs Roblox sont également les bienvenus pour recevoir une reconnaissance bien méritée et même créer une mission pour l’événement.

