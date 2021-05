Quand est la première de la troisième saison de Who Killed Sara?

Sage Appliances Cafetière SAGE APPLIANCES BREWER THERMA

La SAGE APPLIANCES BREWER THERMAL SDC450BSS4EEU1 est la première cafetière au monde à pouvoir préparer automatiquement un café filtre de troisième génération. Dégustez votre boisson chaude préférée selon la température, la durée de l'infusion grâce à un contrôle numérique précis et à ses 6 modes d'infusion. Une cafetière programmable infatigable La SAGE APPLIANCES REWER THERMAL SDC450BSS4EEU1 possède des préréglages automatiques qui permettent de boire votre café comme vous les aimez. Elle délivre 6 modes d'infusion uniques comme la fonctionnalité Gold, Strong ou Fast... Avec une contenance de 1,7 litre d'eau, vous pourrez servir jusqu'à 12 tasses maximum en 1 service. Plus besoin de faire des allers et retours réguliers entre l'évier et la machine. La SAGE APPLIANCES BREWER THERMAL SDC450BSS4EEU1 délivre un café savoureux. Elle le doit à partir de 3 fonctionnalités paramétrables. À partir d'un écran réglage sur la cafetière, contrôlez précisément le degré et la température exacts de votre qualité. Choisissez parmi 3 types de débit afin d'en optimiser la durée. Une cafetière pratique et fonctionnelle La cafetière SAGE APPLIANCES BREWER THERMAL SDC450BSS4EEU1 se veut fonctionnelle. Elle est munie d'une technologie qui règle le temps de formation de la mousse. Vous pouvez également régler le débit d'écoulement ou utiliser un adaptateur goutte à goutte avec votre cafetière de 1,7 litre de contenance. La cafetière SAGE APPLIANCES BREWER THERMAL SDC450BSS4EE