Quand est la première de la saison 3 de The Great sur StarzPlay

in

StarzPlay

The Great est la série télévisée qui suit l’histoire de Catherine la Grande, impératrice de Russie, et est déjà garantie une troisième saison sur StarzPlay.

©IMDBLe grand

Le grand est un drame teinté de comédie qui prend ses libertés pour reconstituer la montée en puissance de Catherine la Grande, de son statut d’étrangère à devenir la dirigeante avec le plus long règne de l’histoire russe. La série est romancée et raconte l’histoire de Catalina dans sa jeunesse, en particulier son mariage avec le Empereur Pierrese concentrant sur le complot visant à assassiner son mari dépravé et dangereux.

Le deuxième lot d’épisodes de la série s’est terminé avec Catalina poignardant Pedro dans le dos en pleurant. On découvre finalement qu’elle a assassiné un sosie à la place de son mari et voyant sa culpabilité, l’Empereur décide de la réconforter. La vérité est que ce couple a un avenir plein de doutes : ils s’aiment vraiment mais en même temps ils veulent se tuer.

Il reste encore du temps pour la troisième saison

Tony Mc Namara est le créateur de ce tube et a commenté l’orientation future de l’émission : «Nous avons terminé la deuxième saison avec tout le monde dans un endroit très différent. Je suppose que le prochain lot d’épisodes portera sur la cour et le prochain niveau de leadership de Catherine, tandis que Pedro devra décider quel genre de personne il veut devenir.

La troisième saison de Le grand il arrivera via les services de streaming Hulu et en dehors des États-Unis peuvent être appréciés dans StarzPlay. Ces nouveaux épisodes devraient être disponibles dans le courant de 2023 ou la fin de l’année en cours. Nous savons que le nombre atteint 10 billets qui développeront les personnages qui ont réussi à captiver tant de gens.

Quels acteurs reprendront leurs personnages dans Le Grand 3? Nous entrons dans le domaine de la spéculation mais la liste comprend : Elle Fanning comme Catherine la Grande, Nicholas Hoult comme Pedro II, Phoebe Fox comme Marial, Sacha Dhawan comme comte Orlo, Belinda Bromilow comme tante Elizabeth, Adam Godley comme Archie, Gwilym Lee comme Grigor , Charity Wakefield comme Georgina, Douglas Hodge comme général Velementov, Bayo Gbadamosi comme Arkady et Florence Keith-Roach comme Tatyana.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂