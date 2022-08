Quand est la première de la saison 2 "Woo, un avocat hors norme" sur Netflix ?

Netflix

Woo, un avocat hors norme a terminé son premier opus sur Netflix, mais le deuxième volet de la série est déjà confirmé. Voyez quand il pourrait être disponible!

©NetflixNetflix a confirmé la saison 2 de Woo, un avocat extraordinaire : quand est-ce qu’elle est diffusée en avant-première ?

Woo, un avocat hors norme est venu au service de streaming Netflix le 13 juillet, avec des sorties d’épisodes hebdomadaires, et plus d’un mois plus tard, elle continue d’être l’une des séries les plus regardées au monde. Il est clair que le public a suivi cette histoire au cours de ses 16 chapitres mettant en vedette Park Eun-bin et c’est pourquoi aura une deuxième saison. Sachez quand il arriverait selon les informations officielles !

Les soi-disant K-dramas sont devenus l’un des contenus préférés des abonnés de la plateforme et ce programme n’est pas passé inaperçu. Son intrigue se concentre sur Woo jeune Woo, une avocate de 27 ans atteinte d’autisme, diplômée en tête de sa promotion de la prestigieuse Université nationale de Séoul avec un QI de 164, une mémoire privilégiée et un formidable processus créatif. Cependant, il fait face à des interactions sociales au quotidien.

Ces derniers temps, nous avons vu des projets tomber à l’eau en ne répondant pas aux attentes, mais tout était différent pour cette série coréenne puisqu’elle a établi le record d’audience à la télévision locale pour le réseau ENA. Selon les chiffres officiels, il est devenu l’émission non anglophone la plus populaire au monde pendant deux semaines consécutives, ajoutant plus de 69 millions de vues et continuant à figurer dans le Top 10. En conséquence, on a décidé d’opter pour son renouvellement pour une saison 2.

Il y a quelques semaines, le président Lee Sang Baek d’ASTORY, la société de production à l’origine du hit, a annoncé que le drame juridique recevrait un deuxième volet : « Grâce au soutien de nombreux téléspectateurs, ‘Woo Lawyer Extraordinary’ reviendra avec la deuxième saison ». La confirmation est venue alors qu’il restait deux épisodes à diffuser en Corée du Sud et quatre en Netflixmais maintenant il est déjà complet dans le monde entier et les fans attendent sa suite.

+Quand la saison 2 de Woo, un avocat extraordinaire est-elle diffusée sur Netflix ?

Selon Lee Sang Baek, la deuxième saison est attendue Woo, un avocat hors norme premières sur Netflix en 2024. De plus, il a laissé des détails importants sur sa préparation : « Le processus d’ajustement des horaires de tous les membres de la distribution et de l’équipe de production présentera un défi important. Cependant, nous prévoyons de continuer avec la saison 2 sans aucun changement dans les acteurs ou le personnel de production« .

