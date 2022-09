Quand est la première de la saison 2 de The White Lotus sur HBO Max

hbo max

La série HBO Max créée par Mike White a été l’une des grandes gagnantes de la cérémonie des Emmy Awards lundi.

©IMDBLe Lotus Blanc.

Ce lundi, Le Lotus Blanc a confirmé ce qui avait été spéculé depuis l’annonce de ses nominations : qu’il se comporterait très bien dans la livraison les prix emmy de 2022. La 74e cérémonie des prix de la télévision était chargée de reconnaître le travail de Mike Blanc et toute son équipe, pour en faire une des meilleures séries de hbo max de 2021. Il a conservé un total de 10 prix emmyy compris la meilleure mini-série, la meilleure réalisation pour une mini-série, la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, le meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série et la meilleure écriture pour une mini-série.

Ce qui est frappant dans ces nominations, c’est que Le Lotus Blanc C’est né comme une minisérie mais ce n’en est plus une. L’idée originale de hbo max était de remplir un créneau de programmation avec toute production pouvant répondre à certaines normes. Alors ils l’ont contacté Mike Blanc qui a pensé à une histoire centrée sur un groupe de millionnaires enfermés dans un hôtel de luxe, où toutes leurs misères ont fait surface.

L’idée était que cette production puisse être développée et tournée avec le moins de complications possibles, dans un contexte où la pandémie ne permettait rien de faire. Pour cette raison, ils ont obtenu un hôtel de luxe où tous les acteurs ont séjourné, pendant qu’ils tournaient ces histoires folles. Personne ne pensait que des mois plus tard, ils parleraient de l’une des meilleures séries de hbo maxencore moins qu’il y avait un deuxième versement.

+Quand arrivera le deuxième volet de The White Lotus

Ceux qui attendent de voir la deuxième saison de Le Lotus Blanc ils devraient marquer sur leurs calendriers le 15 octobre prochain. Jusqu’à présent seulement Jennifer Coolidge (hier vainqueur d’un Emmy) Oui jon gries Ce seront eux qui reviendront pour cette deuxième histoire. En plus de changer une grande partie de son casting, la nouvelle saison va changer de destination : ils ne resteront plus à Hawaï mais iront dans un hôtel en Sicile, en Italie.

Le casting comprendra des personnalités telles que Michel Impériolipour donner vie à un homme nommé Dominique Di Grasso, qui voyage avec son père et son fils récemment diplômé. Nous verrons aussi Aubrey Plaza comme Harper Spilleraccompagnée de son mari (joué par Will Sharpe) et ses fils. De plus, ils ajoutent Meghann Fahy et Theo James dans le rôle des Babcocks, Daphne et Cameronparmi plusieurs autres ajouts à ce deuxième volet qui mettra encore une fois à la loupe les pires comportements des gens fortunés.

