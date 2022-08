Quand est la première de la saison 12 de Crime in Paradise

in

Crime in Paradise suit une formule simple mais efficace où le mystère est une partie essentielle de l’intrigue. Quand la saison 12 est-elle diffusée ?

crime au paradis a fait ses débuts en 2011 et depuis lors, sa formule efficace où un meurtre se produit à chaque épisode, dans le cadre paradisiaque de l’île Sainte-Marie, avec un détective qui a suffisamment d’intelligence pour résoudre ces crimes, s’est avérée être un succès qui dès le troisième lot de les épisodes ont atteint une moyenne de 8 millions de téléspectateurs avec des pics de plus de 9 millions de personnes regardant son intrigue en Bbc.

Le protagoniste est l’inspecteur Neville Parker qu’il est responsable de la résolution des meurtres qui se produisent dans ce paradis et dans ce contexte, il a eu le courage d’admettre à la détective Florence Cassell qu’il a des sentiments pour elle. La vérité est que dans le dernier lot d’épisodes, le départ du partenaire du protagoniste a été vu, mettant ainsi fin à cet aspect de l’intrigue.

Dans la saison 11 de l’émission, nous avons vu l’arrivée du sergent Naomi Thomas, qui s’est avéré être un ajout important à crime au paradis et une aide fondamentale pour Neville Parker et son équipe de professionnels chargés de résoudre les crimes mystérieux qui se produisent à St. Mary et pour lesquels ils sont parfaitement formés.

Quand Crime au paradis 12 arrive-t-il?

« C’est un genre classique, mais il a une tournure amusante. Les personnages sont drôles et sympathiques, c’est un spectacle entraînant que toute la famille peut regarder. Il n’y a pas beaucoup de drames qui offrent cela. Il a un cœur, c’est ce à quoi les gens réagissent. »a déclaré à propos de la populaire émission télévisée son producteur exécutif, Clé Timqui sait de première main qu’ils ont un succès qui n’est généralement pas répété dans les médias.

Quand pourrons-nous profiter du prochain lot d’épisodes de crime au paradis? vous pouvez vous attendre à voir Saison 12 mi-2023 avec une surprise qui changera la vie de Neville : Izzy, sa sœur, est arrivée à St. Mary’s après que des messages sans réponse l’ont incitée à s’arrêter et à surprendre l’enquêteur. Elle est probablement importante pour ce qui se passe dans la série.

Dernières données ! Comme en 2021 à la fin de l’année il y aura un Spécial Noël de crime au paradis pour que ses fans puissent chauffer leurs moteurs en attendant la prochaine saison de ce succès qui a su conquérir le public à base d’énigmes résolues dans un décor incroyable comme celui que l’on voit à chaque diffusion grâce aux lieux de cette spectacle qui prend beaucoup de temps d’antenne.

